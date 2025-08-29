샌프란시스코 이정후, 빅리그 데뷔 후 첫 끝내기…팀은 5연승 행진

이미지 확대 이정후.AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이정후.AP 연합뉴스

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 빅리그 데뷔 이후 처음으로 끝내기 안타를 치면서 팀 승리를 이끌었다.이정후는 29일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 시카고 컵스와의 경기에 7번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점을 기록했다. 4경기 연속 안타를 친 이정후의 시즌 타율은 0.259에서 0.261로 상승했다.2-2로 맞선 2회 첫 타석에서 일본인 투수 이마나가 쇼타를 상대로 좌익수 플라이로 물러난 이정후는 5회 다시 선두 타자로 나서 이마나가의 스위퍼를 공략해 우전 안타를 기록했다. 이정후는 1사 후 패트릭 베일리의 우중간 안타로 3루까지 향했지만 후속타가 더 나오지 않으면서 득점에 실패했다.7회 이마나가의 직구를 받아쳤지만 좌익수 뜬공으로 물러난 이정후는 이마나가와 빅리그 첫 맞대결 결과는 3타수1안타였다.9회는 말그대로 이정후의 시간이었다. 3-3으로 맞선 9회 1사 후 샌프란시스코는 케이시 슈미트, 윌머 플로레스의 연속 안타로 1, 2루 기회를 얻었다.타석에 들어선 이정후는 컵스 오른손 불펜 다니엘 팔렌시아의 시속 146㎞ 슬라이더를 그대로 받아쳐 깨끗한 우전 안타를 만들었다. 이에 2루 대주자 크리스천 코스가 여유있게 홈을 밟았다.샌프란시스코 동료들은 이정후에게 달려 나와 승리 세리머니를 펼쳤다. 이정후의 빅리그 첫 끝내기 안타로 샌프란시스코는 4-3으로 짜릿한 승리를 거두며 5연승 행진을 이어갔다.