샌프란시스코 이정후, 빅리그 데뷔 후 첫 끝내기…팀은 5연승 행진

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

샌프란시스코 이정후, 빅리그 데뷔 후 첫 끝내기…팀은 5연승 행진

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-08-29 09:43
수정 2025-08-29 09:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이정후.AP 연합뉴스
이정후.AP 연합뉴스


미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 빅리그 데뷔 이후 처음으로 끝내기 안타를 치면서 팀 승리를 이끌었다.

이정후는 29일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 시카고 컵스와의 경기에 7번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점을 기록했다. 4경기 연속 안타를 친 이정후의 시즌 타율은 0.259에서 0.261로 상승했다.

2-2로 맞선 2회 첫 타석에서 일본인 투수 이마나가 쇼타를 상대로 좌익수 플라이로 물러난 이정후는 5회 다시 선두 타자로 나서 이마나가의 스위퍼를 공략해 우전 안타를 기록했다. 이정후는 1사 후 패트릭 베일리의 우중간 안타로 3루까지 향했지만 후속타가 더 나오지 않으면서 득점에 실패했다.

7회 이마나가의 직구를 받아쳤지만 좌익수 뜬공으로 물러난 이정후는 이마나가와 빅리그 첫 맞대결 결과는 3타수1안타였다.

9회는 말그대로 이정후의 시간이었다. 3-3으로 맞선 9회 1사 후 샌프란시스코는 케이시 슈미트, 윌머 플로레스의 연속 안타로 1, 2루 기회를 얻었다.

타석에 들어선 이정후는 컵스 오른손 불펜 다니엘 팔렌시아의 시속 146㎞ 슬라이더를 그대로 받아쳐 깨끗한 우전 안타를 만들었다. 이에 2루 대주자 크리스천 코스가 여유있게 홈을 밟았다.

샌프란시스코 동료들은 이정후에게 달려 나와 승리 세리머니를 펼쳤다. 이정후의 빅리그 첫 끝내기 안타로 샌프란시스코는 4-3으로 짜릿한 승리를 거두며 5연승 행진을 이어갔다.
이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로