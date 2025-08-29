LA다저스 7번 ‘손’, 오늘은 ‘깜짝 투수’

손흥민, LA다저스 홈구장서 시구… 팬들 환영 속 완벽 투구

손흥민이 28일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 다저스타디움에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) LA 다저스와 신시내티 레즈의 경기에서 시구자로 마운드에 올라 공을 던지고 있다.

축구 선수 손흥민(로스앤젤레스FC)이 투수로 깜짝 변신했다.손흥민은 28일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 다저스타디움에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 경기에서 시구했다. 이날 행사는 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) LAFC로 이적한 손흥민이 연고지가 같은 LA 다저스 구단의 초청을 받은 것인데, 장내 아나운서가 “LA에 온 것을 환영합니다. 쏘니!”라고 호명하고 팬들이 열렬히 환영하는 등 뜨거운 관심을 받았다.다저스 모자와 7번 유니폼을 입고 마운드에 오른 손흥민은 정확한 자세로 스트라이크를 던졌다. 포수 역할을 맡아 공을 받은 다저스 투수 블레이크 스넬은 “글러브를 조금도 움직일 필요가 없었다”며 “완벽한 투구였다”고 칭찬했다. MLB 역시 손흥민의 시구 영상을 소개하면서 “축구 슈퍼스타 손흥민이 다저스타디움에서 완벽하게 스트라이크를 던졌다”고 전했다.손흥민은 선수 소개가 끝난 뒤 마이크를 잡고 “다저스 야구를 시작할 시간”이라고 크게 외치며 경기 시작을 알렸다. 행사 전 라커룸을 찾아 여러 선수와 악수를 한 손흥민은 데이브 로버츠 감독과 월드시리즈 우승 트로피를 맞들고, 주전 1루수 프레디 프리먼과 유니폼을 교환하기도 했지만 슈퍼스타 오타니 쇼헤이와의 ‘투샷’은 아쉽게 연출되지 않았다. 행사 이후 손흥민은 관중석으로 이동해 신시내티 레즈를 상대로 한 경기를 관전했다. 아직 LAFC 홈팬들을 만나지 못한 손흥민은 야구장에서 LA 시민에게 먼저 인사를 한 셈이 됐다. 손흥민의 LAFC 홈 데뷔전은 오는 31일 예정됐다.손흥민의 응원을 받은 오타니는 이날 선발 투수 1번 타자로 출전해 5이닝을 2피안타 2볼넷 9탈삼진 1실점으로 틀어막으며 5-1 승리를 이끌었다. 오타니가 승리 투수가 된 건 LA 에인절스에서 뛰던 2023년 8월 10일 샌프란시스코 자이언츠 전 이후 2년 만이다. 타석에선 5타수 1안타 1득점으로 ‘이도류’(타자+투수) 복귀 후 첫 승을 스스로 거들었다.