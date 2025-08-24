미국야구기자협회, 2026시즌부터 MLB 양대리그 구원투수상 신설

이미지 확대 마리아노 리베라가 10일(한국 시간) 미국 뉴욕 양키스타디움에서 열린 뉴욕 양키스의 올드 타이머스 데이에서 친선 경기를 치르고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 마리아노 리베라가 10일(한국 시간) 미국 뉴욕 양키스타디움에서 열린 뉴욕 양키스의 올드 타이머스 데이에서 친선 경기를 치르고 있다. AP 연합뉴스

미국야구기자협회(BBWAA)가 2026시즌부터 미국 프로야구 메이저리그(MLB)에 ‘구원투수상’을 신설한다.AP통신, 디애슬레틱은 24일(한국시간) “BBWAA가 2026년부터 MLB에서 올해의 구원투수를 뽑기로 했다. 아메리칸리그(AL)와 내셔널리그(NL) 구원 투수를 대상으로 각각 투표한다”고 전했다.이로써 BBWAA는 올해까지 최우수선수, 사이영상, 신인상, 올해의 감독상 4개 부문을 시상하고 내년부터 불펜 투수를 대상으로 상을 추가했다. 디애슬레틱은 “BBWAA가 구원투수상과 관련된 온라인 투표를 진행했고 찬성 쪽에 더 많은 표가 나왔다”며 “올해 신설하기엔 시간이 촉박해 내년부터 시상하기로 했다”고 설명했다.MLB에는 이미 양대 리그의 전설적인 마무리 투수를 내세운 마리아노 리베라(AL), 트레버 호프먼(NL)상이 있다. 이 상은 은퇴한 구원 투수들의 투표로 주인공이 결정된다. 디애슬레틱은 “BBWAA는 기존 상과의 차별화를 위해 MLB 불펜 투수 한 명에게만 상을 주는 방안도 고려했지만 다른 상과의 일관성을 유지하고자 양대 리그 한 명씩 수상한다”고 밝혔다.