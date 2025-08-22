김혜성, 마이너 재활 경기서 3타수 2안타…빅리그 복귀 시동

이미지 확대 로스앤젤레스 다저스 김혜성이 7일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 휴스턴 애스트로스와의 홈 경기에서 수비에 나설 준비를 하고 있다. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 로스앤젤레스 다저스 김혜성이 7일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 휴스턴 애스트로스와의 홈 경기에서 수비에 나설 준비를 하고 있다. 로이터 연합뉴스

김혜성(26·로스앤젤레스 다저스)이 왼쪽 어깨 부상 이후 처음으로 출전한 마이너리그 재활 경기에서 안타 2개를 쳤다.김혜성은 22일(한국시간) 다저스 산하 오클라호마시티 코메츠 소속으로 미국 워싱턴주 터코마 체니 스타디움에서 열린 미국프로야구 마이너리그 트리플A 터코마 레이니어스(시애틀 매리너스 산하)와 원정 경기에 출전, 3타수 2안타 1득점으로 활약했다.김혜성은 1회초 무사 1루에서 첫 안타를 쳤다. 상대 좌완 선발 니코 텔라시의 6구째 바깥쪽 낮은 슬라이더를 받아쳐 우전 안타를 뽑아냈고, 후속 타자의 안타 때 홈을 밟았다.3-0으로 앞선 2회초 두 번째 타석에서는 우익수 뜬공으로 돌아섰다.김혜성은 4회 1사 1, 2루 세 번째 타석에서는 텔라시의 몸쪽 높은 체인지업을 유격수 방면 깊은 곳으로 날려 내야 안타를 만들었다.김혜성 어깨 관리를 위해 6회초 공격 때 대타와 교체돼 경기를 마쳤다.김혜성이 실전 경기에 출전한 건 지난달 29일 메이저리그(MLB) 신시내티 레즈전 이후 24일 만이다. 그는 7월 30일 왼쪽 어깨 점액낭염 소견을 받고 10일짜리 부상자 명단(IL)에 올라 20일 넘게 회복에 전념했다.김혜성은 올 시즌 빅리그에서 58경기에 출전해 타율 0.304(138타수 42안타), 2홈런, 15타점, 17득점, 12도루를 기록 중이다.