이정후, 10경기 연속 안타…8월 타율 0.338

이정후, 10경기 연속 안타…8월 타율 0.338

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-08-22 09:39
수정 2025-08-22 09:39
미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 외야수 이정후(27)가 10경기 연속 안타 행진을 이어갔다.

샌프란시스코 자이언츠 중견수 이정후. 로이터 연합뉴스
샌프란시스코 자이언츠 중견수 이정후. 로이터 연합뉴스


이정후는 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 2025 MLB 정규시즌 샌디에이고 파드리스와 방문 경기에 1번 타자 중견수로 선발 출전, 4타석 3타수 1안타 볼넷 1개를 기록했다. 시즌 타율은 0.262(458타수 120안타)를 유지했다.

이정후는 1회 첫 타석에서 샌디에이고 선발 투수 딜런 시즈의 2구째 시속 153㎞ 포심 패스트볼을 공략해 중전 안타를 뽑아냈다. 타구 속도가 시속 160㎞에 이를 정도로 잘 맞았다. 시즈는 2022년과 2024년 14승씩 거둔 리그 정상급 오른손 투수다.

이정후는 12일 샌디에이고와 경기부터 시작한 연속 안타 경기를 10경기로 늘렸다. 그의 8월 월간 타율은 0.338(71타수 24안타)에 이른다. 지난해 빅리그에 진출한 이정후는 그해 4월 11경기 연속 안타까지 기록한 바 있다.

다만 이날 경기는 샌프란시스코가 4-8로 졌다. 최근 3연패에 빠진 샌프란시스코는 61승67패를 기록하며 내셔널리그 서부지구 5개 팀 중 4위에 머물렀다.



샌프란시스코는 23일부터 MLB 승률 전체 1위 팀인 밀워키 브루어스를 상대로 원정 3연전을 시작한다.
박성국 기자
