97일 만에 홈런포 '쾅'… 이정후, 27번째 생일 자축 장타쇼

97일 만에 홈런포 ‘쾅’… 이정후, 27번째 생일 자축 장타쇼

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-08-21 00:48
수정 2025-08-21 00:48
이미지 확대
이정후. 연합뉴스
이정후. 연합뉴스


27번째 생일을 맞은 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 7호 홈런을 퍼 올리며 자축했다.

이정후는 20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 샌디에이고 파드리스와 방문 경기에 1번 타자 중견수로 선발 출전, 1회 초 선두타자 홈런을 쏘아 올렸다. 5월 15일 애리조나 다이아몬드백스전 이후 97일 만에 본 손맛이다.

이정후는 샌디에이고 선발 닉 피베타의 2구째 포심 패스트볼을 잡아당겨 타구를 우중간 담장 너머로 보냈다.

첫 타석 홈런으로 올 시즌 개인 최다 타이기록인 8경기 연속 안타 경기를 만든 이정후는 3회 두 번째 타석은 삼진으로 물러났지만, 5회 세 번째 타석에서는 2루타를 추가했다. 시즌 29번째 2루타다

이정후가 한 경기에서 2개 이상의 장타를 터트린 건 지난달 3일 애리조나전 이후 48일 만이다. 4타수 2안타 1타점 1득점을 활약한 그의 시즌 타율은 0.262로 올랐다. 다만 경기는 샌프란시스코가 1-5로 패했다. 팀 4안타 가운데 2개가 이정후의 몫이다.



한편, 김하성(30·탬파베이 레이스)은 뉴욕 양키스와 원정 경기에서 5번 타자 유격수로 선발 출전했지만 5타수 무안타로 침묵했다. 초호화 군단 양키스는 대포 9방을 쏘아대며 13-3 대승을 거뒀다. 양키스 애런 저지는 홈런 1개를 추가하며 칼 롤리(시애틀 매리너스·47개), 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스·44개) 등에 이어 시즌 네 번째로 40홈런 고지에 올랐다.
박성국 기자
2025-08-21 26면
