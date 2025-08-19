호수비에 한 뼘 모자랐던 이정후, 8월 16경기 중 15경기서 안타…무타점 늪은 12경기째

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코 파크에서 열린 2025 미국메이저리그(MLB) 정규시즌 샌디에이고 파드리스와의 원정 경기에서 홈런을 친 윌머 플로레스와 하이파이브하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코 파크에서 열린 2025 미국메이저리그(MLB) 정규시즌 샌디에이고 파드리스와의 원정 경기에서 홈런을 친 윌머 플로레스와 하이파이브하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 탬파베이 레이스와의 홈 경기에서 수비하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 탬파베이 레이스와의 홈 경기에서 수비하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 14일(한국시간) 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 샌디에이고 파드리스와의 홈 경기에서 타격하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 14일(한국시간) 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 샌디에이고 파드리스와의 홈 경기에서 타격하고 있다. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 야구 간판 외야수 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 8월 16경기 중 15경기에서 안타를 때리면서 물오른 타격감을 유지했다. 전날에 이어 몸을 던지는 호수비도 선보였지만 공을 잡기엔 한 뼘 모자랐다.샌프란시스코는 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코 파크에서 열린 2025 미국메이저리그(MLB) 정규시즌 샌디에이고 파드리스와의 원정 경기에서 4-3으로 이겼다. 7연패 뒤 2연승을 달린 샌프란시스코는 내셔널리그 서부지구 3위(61승64패)를 유지했다. 2위 샌디에이고(69승56패)와는 8경기 차, 1위 로스앤젤레스 다저스(71승54패)와는 10경기 차다.6번 타자 중견수로 선발 출전한 이정후는 4타수 1안타를 기록했다. 12일 샌디에이고전부터 7경기 연속 안타를 친 이정후는 이달에 11일 워싱턴 내셔널스전을 제외하고 매 경기 안타를 때렸다. 그의 8월 타율은 0.339, 시즌 타율은 0.260(447타수 116안타)이다. 다만 12경기 연속 타점을 올리지 못하는 아쉬움도 있었다.샌프란시스코는 1회 초 1번 타자 엘리엇 라모스, 2번 라파엘 데버스, 5번 윌머 플로레스 등의 홈런 3방으로 4점 앞섰다. 주자 없는 상황에서 첫 타석에 들어선 이정후는 투수 땅볼로 물러났다. 상대 선발 네스토르 코르테스가 바깥쪽으로 낮게 던진 스위퍼를 받아쳤는데 빗맞았다. 3회 1사 1루에선 높은 커터를 퍼 올렸고 공이 유격수 머리 위를 지나 중견수 앞에 떨어졌다. 5회엔 중견수 뜬 공, 8회엔 1루 땅볼로 아웃됐다.수비도 인상 깊었다. 이정후는 1회 말 2사에서 상대 3번 타자 매니 마차도가 친 공을 쫓아갔다. 좌익수 방면으로 달린 이정후는 몸을 날리면서 글러브를 뻗었다. 하지만 공이 글러브 바로 앞에서 그라운드에 한 번 닿아 아웃으로 연결되진 않았다. 이정후는 2루로 공을 던져 마차도의 진루를 막았다. 그는 전날 탬파베이 레이스와의 홈 경기에서도 글러브에서 빠져나온 공을 양 무릎으로 잡아내는 묘기를 선보였다.