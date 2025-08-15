이정후와 김하성, 미국에서 16~18일 맞붙는다

방금 들어온 뉴스

이정후와 김하성, 미국에서 16~18일 맞붙는다

강국진 기자
입력 2025-08-15 12:12
수정 2025-08-15 12:12
절친한 사이인 김하성(29·탬파베이 레이스)과 이정후(26·샌프란시스코 자이언츠)가 1년 4개월 만에 미국프로야구 메이저리그(MLB) 무대에서 맞붙는다.

샌프란시스코와 탬파베이는 16~18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 3연전을 치른다.

이정후가 빅리그에 입성한 지난해 김하성과 이정후는 3월 29~4월 1일, 4월 6~8일에 7번 맞대결했다.당시 김하성은 샌디에이고 파드리스 소속이었다. 하지만 이정후가 5월 어깨 부상으로 수술을 했고, 김하성도 8월에 어깨를 다쳐 경기에 나서지 못하면서 그 뒤로는 맞대결이 없었다. 게다가 김하성이 올 시즌을 앞두고 아메리칸리그(AL) 동부지구 탬파베이와 계약하면서 NL 서부지구에 속한 이정후와 맞대결할 기회는 줄었다. 올해 정규시즌에서 탬파베이와 샌프란시스코는 16∼18일, 3경기에서만 맞붙는다.

어깨 재활을 마치고 올해 개막전부터 그라운드에 선 이정후의 올 시즌 성적은 115경기 타율 0.257(432타수 111안타), 6홈런, 46타점, OPS(출루율+장타율) 0.729다. 7월 5일에야 올 시즌 첫 경기를 치른 김하성은 7월 26일에 허리 통증 탓에 또 부상자 명단에 올라, 올해 20경기에만 출전했다. 타격 성적도 타율 0.209(67타수 14안타), 2홈런, 5타점, OPS 0.646이다.

2024년 3월 29∼4월 1일 벌어진 김하성과 이정후의 첫 맞대결은 한국 야구사에 길이 남을 명장면을 여러 개 남겼다. 3월 29일 경기는 이정후에겐 메이저리그 데뷔전이었다. 당시 이정후는 3타수 1안타 1타점을 올렸다. 3월 30일에는 첫 멀티 히트(5타수 2안타 1타점)를 달성했고, 31일에는 8회 좌중간 담을 넘기는 홈런까지 쳤다. 4월 1일 4연전 마지막 경기에서 이정후는 볼넷 3개를 얻었다.

김하성 역시 당시 4연전에서 펄펄 날았다. 지난해 3월 29일에는 시즌 첫 안타(3타수 1안타)를, 30일에는 시즌 첫 멀티 히트(4타수 2안타)를 달성했다. 3월 31일에는 4타수 무안타로 침묵했지만 4월 1일에는 시즌 첫 홈런을 때리며 4타수 3안타 3타점 3득점 1볼넷으로 맹활약했다.

이미지 확대
김하성이 11일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일 아레나에서 열린 시애틀 매리너스 원정경기에서 2회 첫 타석부터 2루타를 때려내고 있다. 시애틀 AP 연합뉴스
김하성이 11일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일 아레나에서 열린 시애틀 매리너스 원정경기에서 2회 첫 타석부터 2루타를 때려내고 있다. 시애틀 AP 연합뉴스


이미지 확대
내야 안타 친 이정후
내야 안타 친 이정후 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 13일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 2025 미국메이저리그(MLB) 정규시즌 샌디에이고 파드리스와의 홈 경기에서 1루를 밟고 있다. 로이터 연합뉴스
강국진 기자
