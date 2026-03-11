도미니카共·베네수엘라, 누구 만나도 ‘지옥 승부’

D조 승자, WBC서 한국 상대

이미지 확대 페르난도 타티스 주니어(도미니카공화국)가 10일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 D조 이스라엘전에서 2회초 만루홈런을 친 후 환호하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽은 로날드 아쿠냐 주니어(베네수엘라)가 이날 같은 장소에서 열린 니카라과전에서 1회초 3루 도루에 성공한 뒤 V자 세리머니를 선보이는 모습.

마이애미 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 페르난도 타티스 주니어(도미니카공화국)가 10일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 D조 이스라엘전에서 2회초 만루홈런을 친 후 환호하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽은 로날드 아쿠냐 주니어(베네수엘라)가 이날 같은 장소에서 열린 니카라과전에서 1회초 3루 도루에 성공한 뒤 V자 세리머니를 선보이는 모습.

마이애미 AFP 연합뉴스

2026-03-11 B7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한민국 야구대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 본선 2라운드(8강) 진출을 확정한 가운데 맞대결 상대가 도미니카공화국 또는 베네수엘라로 압축됐다.도미니카공화국과 베네수엘라는 10일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 D조 조별리그에서 각각 이스라엘과 니카라과를 꺾고 나란히 3연승을 거뒀다. 8강 진출을 확정한 두 팀은 오는 12일 맞대결을 펼쳐 승자가 14일 C조 2위인 한국과 맞붙는다. 2위로 8강에 진출하는 팀은 C조 1위이자 지난 대회 우승팀 일본을 만나는 만큼 맞대결에서 총력전이 예상된다.누가 됐든 전력이 만만치 않다. 도미니카공화국은 앞선 경기에서 모두 두 자릿수 득점의 가공할 만한 화력을 뽐냈다.류현진(한화 이글스)의 전 동료 블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스), 김하성(애틀랜타 브레이브스)의 절친 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고 파드리스) 등 미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서도 정상급 기량을 가진 타자들이 즐비하다. 이날까지 팀 타율 0.319(2위), 홈런 9개(1위), OPS(출루율+장타율) 1.180(1위)으로 전체 참가국 가운데 타선이 가장 막강하다는 평가를 받는다.베네수엘라 역시 탄탄한 전력을 자랑한다. 베네수엘라에도 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타), 루이스 아라에스(샌프란시스코 자이언츠), 윌슨 콘트레라스(세인트루이스 카디널스) 등 MLB 주전급 선수들이 많다. 베네수엘라 역시 팀 타율 0.297(3위), 5홈런(6위), OPS 0.860(6위) 등 공격력이 만만치 않다.