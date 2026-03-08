대만에 또 발목… 벼랑끝 류지현호

WBC C조 3차전 4-5로 재역전패

이미지 확대 10회 말 홈 태그아웃… 추가 득점 놓쳤다 일본 도쿄돔에서 8일 열린 2026 WBC 조별리그 3차전에서 연장 10회 말 3루 주자 김주원이 홈에서 태그아웃되고 있다. 동점 기회를 놓친 한국은 추가 득점에 실패하며 대만에 4-5로 패했다.

2026-03-09 B6면

엎치락뒤치락, 그야말로 안갯 속 승부였다. 종이 한 장 차이로 진 경기라 아쉬움이 더했다.한국은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 3차전에서 10회 승부치기 접전 끝에 대만에 4-5로 패했다. 앞서 체코·일본전에서 불을 뿜었던 한국 타선은 이날은 경기 내내 침묵했다. 대만 역시 공격이 점수로 이어지지 못하면서 좀처럼 점수를 내지 못했다. 한 점 내면 한 점 따라붙고, 따라붙으면 한 점 앞서는 팽팽한 상황이 계속됐다.대만은 2회 초 공격 때 선두타자 장위청이 류현진을 상대로 1볼 상황에서 좌측 담장을 넘기는 솔로포를 터뜨려 1-0으로 앞서갔다. 끌려가던 한국은 5회말 공격 때 노아웃 주자 1, 3루 상황에서 셰이 위트컴의 병살타 때 3루 주자 안현민이 홈을 밟으며 동점을 만들었다. 대만은 6회초 공격 선두타자로 나온 정쭝저가 곽빈의 공을 받아쳐 역전 솔로홈런으로 만들며 달아났다.분위기를 바꾼 건 한국의 간판타자 김도영이었다. 6회말 박동원의 볼넷으로 만든 1사 1루에서 김도영은 대만 두번째 투수 린웨이언의 초구 시속 151.4㎞ 포심 패스트볼을 받아치는 투런포를 쏘아 올리며 경기를 뒤집었다. 이 타구는 속도가 시속 176㎞, 비거리 119ꏭ를 기록했다.대만은 끈질겼다. 3-4로 뒤진 상황에서 맞은 8회초 공격에서 투아웃 주자 2루 찬스를 만들었다. 체코전에서 만루홈런을 날렸던 스튜어트 페어차일드가 오르자 한국 코치진은 투수인 데인 더닝과 고의사구를 의논했다. 그러나 더닝은 그대로 승부에 나섰고, 결국 투런홈런으로 이어지며 또다시 역전당했다. 한국 역시 대만 못지않게 끈질겼다. 이번에도 김도영이었다. 8회말 공격에서 우중간에 떨구는 2루타로 결국 동점을 만들며 경기를 다시 원점으로 돌렸다.9회 말까지 승부를 내지 못한 두 팀은 연장으로 승부를 이어갔다. 주자를 2루에 세워둔 채 시작하는 승부치기에서 대만은 10회초 공격 때 장쿤위의 스퀴즈 번트로 결승점을 쥐어짜냈다. 반면 한국은 10회 말 공격에서 1사 3루 동점 찬스를 잡았지만 김혜성의 타구가 1루 땅볼로 잡히면서 홈으로 쇄도하던 김주원이 태그아웃됐다. 김도영의 마지막 타격마저 플라이 아웃 처리되면서 대만에 끝내 무릎을 꿇어야 했다.이날 대만의 안타는 7개, 한국은 4개에 불과했다. 4안타 가운데 김도영이 혼자 2안타, 3타점으로 고군분투했지만 빛이 바랬다. 한국 대표팀은 9일 오후 7시 도쿄돔에서 호주를 상대로 조별리그 4차전을 치른다.경기를 마친 뒤 김도영은 “진 것에 대해서 너무 화나고 아쉽다”면서 “마지막 타석을 조금 더 디테일하게 했으면 어땠을까 하는 생각도 든다”고 말했다. 이날 선발투수로 나섰던 류현진 역시 “경기에서 져서 정말 아쉬울 뿐이다. 패하면 누가 좋았든, 누가 못했든 그건 전혀 상관없는 일이 된다”면서 “대만 타자들은 예전부터 힘이 좋다는 것을 알고 있었다. 하나의 실투가 홈런으로 연결돼서 아쉬웠다”고 곱씹었다.