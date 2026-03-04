오타니 “훌륭한 인품에 즐거운 사람” vs 김혜성 “비장한 각오”

이미지 확대 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 일본 대표팀에 합류한 오타니 쇼헤이(왼쪽). 도쿄 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 일본 대표팀에 합류한 오타니 쇼헤이(왼쪽). 도쿄 AP 연합뉴스

이미지 확대 훈련 나선 김혜성-신민재 월드베이스볼클래식(WBC) 개막을 하루 앞둔 4일 일본 도쿄돔에서 한국 대표팀 김혜성과 신민재가 훈련하고 있다. 2026.3.4 도쿄 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 훈련 나선 김혜성-신민재 월드베이스볼클래식(WBC) 개막을 하루 앞둔 4일 일본 도쿄돔에서 한국 대표팀 김혜성과 신민재가 훈련하고 있다. 2026.3.4 도쿄 연합뉴스

2026 월드베이스볼클래식(WBC)에는 지난해 미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스의 월드시리즈 우승 주역 오타니 쇼헤이와 야마모토 요시노부가 일본 대표팀에 합류하면서 전 세계 야구팬의 관심이 쏠리고 있다. 특히 일본이 한국과 같은 C조에 편성되면서 팀 동료 김혜성과의 맞대결 여부도 관심사로 떠올랐다.오타니는 4일 일본 도쿄돔에서 진행된 WBC 공식 연습을 마친 뒤 열린 기자회견에서 “컨디션을 잘 조절해 만전의 상태로 첫 경기를 맞이하고 싶다”고 각오를 밝혔다. 일본 대표팀은 6일 대만과의 경기로 조별리그 일정을 시작한다.오타니는 “시차 문제 없이 여기까지 잘 왔기 때문에 현 단계에서는 100%에 가까운 상태로 왔다고 생각한다”고 몸 상태를 전하며 “감각적으로는 나쁘지 않은 상태”라고 말했다. 지난 대회에서 일본의 우승을 이끈 오타니는 2연패에 대한 자신감을 묻는 말에는 “우리 팀도 훌륭한 팀이지만, 이전 대회에서도 순조롭게 이길 수 있는 경기는 꽤 적었다”며 “선제점을 내주거나 점수 차가 벌어지는 상황도 당연히 생각해야 한다. 어떤 상황이든 공수에서 차분하게 플레이할 수 있다면 좋은 경기를 많이 할 수 있을 것”이라고 강조했다.아울러 한국 대표팀의 김혜성과 이정후를 언급한 취재진의 질문에는 “김혜성은 같은 팀이기도 하고, 인품으로도 정말 훌륭한 사람이라 항상 즐겁게 지내고 있다”며 “맞대결한다면 서로에게 좋은 기회가 될 것”이라고 기대감을 드러냈다.7일 일본전에서 팀 동료를 적으로 만나는 김혜성은 전의를 불태웠다. 그는 한국 취재진과 만난 자리에서 “미국에서 같은 유니폼을 입고 뛴 동료들과 다른 유니폼을 입고 뛰는 게 재미있을 것 같다”면서도 “하지만 중요한 경기라 마냥 재미만 있진 않을거다. 비장한 각오로 열심히 하겠다”고 의지를 다졌다.