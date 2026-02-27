빅리그 거포 온다! 위트컴 “어머니 나라 대표 특별…설렌다”

휴스턴 소속 빅리거 태극마크 달아

마이너리그서 장타력…홈런 기대감

모친이 한국인 “대표팀 관심 있었다”

이미지 확대 셰이 위트컴. 휴스턴 애스트로스 SNS 닫기 이미지 확대 보기 셰이 위트컴. 휴스턴 애스트로스 SNS

미국 프로야구 메이저리그(MLB) 현역 선수로 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC) 대한민국 국가대표에 선발된 셰이 위트컴(28·휴스턴 애스트로스)이 어머니의 나라를 대표해 뛰는 소감을 전했다.MLB닷컴은 27일(한국시간) 위트컴을 조명하는 기사를 냈다. 미국 플로리다주 웨스트팜비치에서 스프링캠프 훈련 중인 위트컴은 28일 일본에서 훈련 중인 한국 대표팀에 합류한다.위트컴은 “오프시즌 내내 손꼽아 기다렸다”면서 “정말 기대된다”고 말했다. WBC에선 부모 중 한 명의 혈통에 따라 선수가 소속 국가 대표팀을 선택할 수 있다. 위트컴은 어머니가 한국인으로 이번에 태극마크를 달기로 결정했다. 지난해 한국 대표팀 관계자가 그를 찾아온 것을 계기로 위트컴은 국가대표로 선발될 수 있었다.위트컴은 객관적으로 MLB 개막전 로스터 합류가 불확실하다. 휴스턴에는 주전급 내야수가 5명이나 있어 위트컴이 자리를 얻기가 만만치 않다. MLB에서 보여준 커리어도 아직 대단하진 않다. 2024년과 2025년 뛰었고 통산 타율 0.178에 1홈런이 전부다.그러나 마이너리그 성적을 보면 위트컴은 대단한 장타력을 갖춘 선수로 평가된다. 마이너리그 5시즌을 뛰면서 126홈런을 날렸다. 통산 타율은 0.260으로 높지 않지만 2021년부터 해마다 23홈런, 19홈런, 35홈런, 25홈런, 25홈런을 기록했다. 걸리기만 하면 담장을 수월하게 넘길 수 있는 선수다.여러 불확실성 속에서도 위트컴은 WBC 출전을 결정했다. 그는 “다른 나라에서 경기하는 게 기대된다”며 “특히 언어도 통하지 않고 모든 것이 낯선 나라에서 뛰는 건 처음이라 기대가 크다. 경험해 보지 못한 분위기에서 경기를 뛰는 것 자체가 가장 설레는 부분”이라고 말했다.팀에서도 이런 위트컴의 결정을 지지하고 있다. 조 에스파다 휴스턴 감독은 “스프링캠프에서 충분한 타석 기회를 줬고 본인도 좋은 컨디션이라고 느끼고 있다”면서 “위트컴이 좋은 성적을 내서 오래도록 경기에 뛰었으면 좋겠다”고 덕담했다.위트컴을 포함해 5명의 빅리거가 합류하는 한국은 오는 3월 5일 일본 도쿄 돔에서 체코와 첫 경기를 치른다. 체코, 대만, 일본, 호주와 같은 조인 한국은 상위 2개국에 들어야 8강에 진출할 수 있다.