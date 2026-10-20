13점 불 뿜은 호랑이들, 사자 사냥 나선다

KIA, LG 꺾고 3연승으로 PO 진출

이미지 확대 KIA 타이거즈 간판타자 김도영이 20일 서울 잠실구장에서 열린 2026 프로야구 준플레이오프 3차전 LG 트윈스와의 경기에서 2회초 승부를 결정짓는 만루포를 쏘아 올리고 있다. KIA는 이날 김도영의 홈런 포함 4개의 홈런포를 터뜨리며 LG를 13-1로 꺾고 3연승으로 플레이오프 진출을 확정했다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 간판타자 김도영이 20일 서울 잠실구장에서 열린 2026 프로야구 준플레이오프 3차전 LG 트윈스와의 경기에서 2회초 승부를 결정짓는 만루포를 쏘아 올리고 있다. KIA는 이날 김도영의 홈런 포함 4개의 홈런포를 터뜨리며 LG를 13-1로 꺾고 3연승으로 플레이오프 진출을 확정했다.

뉴시스

세줄 요약 KIA가 잠실에서 LG를 13-1로 대파하며 준플레이오프를 3연승으로 끝내고 플레이오프 진출을 확정했다. 나성범의 선제 투런과 김도영의 만루포가 초반 승기를 잡았고, 시라카와는 5이닝 1실점 9탈삼진으로 호투했다. KIA, LG 13-1 완파로 준PO 3연승 확정

좌타자 7명 배치, 카라스코 공략 성공

나성범 선제포·김도영 만루포로 승기

2026-10-21 B6면

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“이기고 다시 오겠다”던 염경엽 LG 트윈스 감독은 끝내 그 약속을 지키지 못했다. 승장의 자리는 이범호 KIA 타이거즈 감독의 차지였다.KIA가 20일 서울 잠실구장에서 벌어진 2026 프로야구 준플레이오프(준PO·5전 3승제) 3차전에서 LG를 13-1로 대파하며 3연승으로 플레이오프 진출을 확정지었다. KIA는 이제 충분한 휴식을 취하며 25일 개막하는 삼성 라이온즈와의 플레이오프를 준비할 수 있게 됐다. 5전 3승제로 치러진 준PO를 3연승으로 통과한 것은 2008년 삼성, 2023년 NC 다이노스에 이어 KIA가 세 번째다.이 감독은 LG 선발 카를로스 카라스코를 공략하기 위해 김도영과 김선빈을 제외하고 좌타자 7명을 투입하는 승부수를 던졌다. 외야 수비의 핵인 중견수 김호령까지도 좌타자 박정우로 대체했다. 올 시즌 우타자를 상대로 피안타율 0.185의 짠물 피칭을 했던 카라스코가 좌타자에게는 피안타율 0.267로 비교적 고전했던 것을 노렸다.이 감독의 좌타자 압박 전술은 적중했다. 2회초 나성범이 공격의 물꼬를 텄다. 카라스코의 3구째 시속 148㎞짜리 직구가 가운데로 쏠리자 기다렸다는 듯 방망이를 돌렸다. 배트를 떠난 공은 131m를 날아 중견수 오른쪽 담장을 훌쩍 넘어가 버렸다.카라스코는 김선빈을 중견수 플라이로 잡아 한숨을 돌리는 듯했으나 한준수의 강습 타구를 1루수 문정빈이 더듬는 실수를 저지르자 정신없이 흔들렸다. 김규성의 중전안타에 이어 하주석을 볼넷으로 내보내 1사 만루로 몰렸고 박정우와 박재현에게 연속 적시타를 허용하며 순식간에 2점을 더 내줬다.좌타자들이 만든 만루 찬스는 ‘슈퍼스타’ 김도영이 화끈하게 마무리했다. 김도영은 바뀐 투수 존 케네디의 3구째 직구를 작심한 듯 걷어 올렸다. 가운데 담장을 쪼갤 듯한 기세로 날아간 그랜드슬램은 LG 구단 트랙맨 데이터 기준 타구 비거리가 무려 145.8m나 됐다. 스코어는 7-0으로 벌어져 승부가 이미 결정났다.KIA는 5회에도 2사 1, 2루에서 박정우의 우전안타로 추가점을 뽑았고 6회 나성범과 7회 한준수가 나란히 솔로홈런까지 터뜨리며 LG 불펜을 초토화했다. KIA는 8회에도 한준수의 밀어내기 볼넷과 박민의 좌익선상에 떨어지는 2타점짜리 적시 2루타로 3점을 더 달아났다.마운드에서는 KIA 선발 시라카와 케이쇼가 신바람을 냈다. 시라카와는 5이닝 1실점하며 삼진을 9개나 솎아내는 역투로 승리투수가 됐고 3차전 최우수선수(MVP)가 됐다.LG는 7회 박종원과 구본혁의 연속안타로 2사 만루 찬스를 잡았으나 박해민이 1루수 땅볼로 아웃되면서 분루를 삼켜야 했다. LG가 씁쓸하게 가을잔치 무대에서 내려오면서 잠실구장도 KBO리그의 역사 속으로 사라지게 됐다. 이날 경기를 끝으로 더 이상 프로야구 공식 경기는 잠실구장에서 열리지 않는다.