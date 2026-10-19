최원호 전 한화 감독, 다음달 APBC서 야구대표팀 지휘봉 잡는다

세줄 요약 최원호 전 한화 이글스 감독이 다음 달 일본 도쿄에서 열리는 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 한국 야구대표팀 감독으로 선임됐다. KBO는 국제대회 경험과 선수 운영 능력을 높이 평가했고, 최 감독은 대전 합숙훈련부터 지휘를 시작한다. 최원호 전 한화 감독, APBC 대표팀 사령탑 선임

국제대회 경험·운영 능력 높이 평가

다음 달 대전 합숙훈련부터 지휘 시작

이미지 확대 최원호 전 한화 감독이 다음달 열리는 APBC에서 야구 국가대표팀을 이끌 새 감독으로 선임됐다. 사진은 한화 사령탑 시절 최 감독의 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최원호 전 한화 감독이 다음달 열리는 APBC에서 야구 국가대표팀을 이끌 새 감독으로 선임됐다. 사진은 한화 사령탑 시절 최 감독의 모습. 연합뉴스

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최원호 전 한화 이글스 감독이 다음 달 열리는 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)에서 한국 야구대표팀을 이끌 새 감독으로 선임됐다.한국야구위원회는 “다음 달 12일부터 15일까지 일본 도쿄에서 열리는 APBC를 이끌 대표팀 수장으로 최원호 감독을 선임했다”고 19일 밝혔다. 계약 기간은 APBC 대회까지인 것으로 알려졌다.최 감독은 한화 감독과 해설위원 등 현장에서 오랜 기간 다양한 보직을 두루 거쳤으며 특히 각종 국제대회에서 감독들을 보좌하며 풍부한 경험을 쌓았다. 2019 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 불펜 코치, 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 퀄리티 컨트롤(QC) 코치, 아이치-나고야 아시안게임 투수 코치 등을 맡아 대표팀의 선수 구성과 운영에 깊이 관여했고 다양한 국제대회 환경에 대한 이해도가 높아 좋은 평가를 받았다. 특히 올해 개최된 WBC와 아시안게임에서는 각각 17년 만의 8강 진출, 대회 5연패 등을 달성하는데 힘을 보탰다.최 감독은 다음 달 2일부터 대전 한화생명 볼파크에서 진행되는 대표팀 합숙훈련에서 본격적으로 감독으로서 첫 발을 내디딜 예정이다.최 감독을 보좌해 대표팀을 이끌 코칭스태프 구성은 추후 공개할 예정이다.