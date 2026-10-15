지는 와중에도 곽빈은 빛났다…감독도 감탄 “대한민국 에이스”

압도적 삼진 능력으로 존재감 뽐내

오스틴에 홈런 맞으며 아쉬운 패전

올해 최고 투수로 우뚝…가치 증명

이미지 확대 두산 베어스 선발투수 곽빈이 14일 서울 잠실구장에서 열린 2026 프로야구 와일드카드 결정전에서 LG 트윈스의 2회말 무사 만루 상황을 무실점으로 막아낸 뒤 포효하고 있다. 2026.10.14 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 두산 베어스 선발투수 곽빈이 14일 서울 잠실구장에서 열린 2026 프로야구 와일드카드 결정전에서 LG 트윈스의 2회말 무사 만루 상황을 무실점으로 막아낸 뒤 포효하고 있다. 2026.10.14 연합뉴스

세줄 요약 곽빈은 LG와의 와일드카드 결정전에서 6이닝 3피안타 2실점 10탈삼진으로 호투했다. 홈런 한 방을 허용했지만 무사 만루 위기를 삼진 세 개로 넘기며 에이스 면모를 보였고, 김원형 감독도 대한민국 최고 에이스라고 평가했다. LG전 6이닝 10탈삼진 호투, 패전 속 존재감

무사 만루 위기 삼진 세 개로 진화, 에이스 증명

김원형 감독, 대한민국 최고 에이스라 극찬

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여러 가지 불명예 기록을 남겼다. 그러나 대한민국 에이스의 실력을 보여줬다. 두산 베어스의 올 시즌 야구는 답답하게 끝났지만 그래도 곽빈의 존재감만큼은 가을밤을 짙게 물들였다.곽빈은 14일 서울 잠실구장에서 열린 2026 프로야구 포스트시즌 와일드카드 결정전 LG 트윈스와 두산의 경기에서 두산의 선발로 나서 6이닝 3피안타 2실점 10탈삼진으로 호투했다. 두산이 1-4로 패하면서 비록 패전투수는 됐지만 곽빈이 왜 명실상부한 KBO리그 1선발인지를 보여준 경기였다.3피안타 중에 하필 홈런이 끼어 있던 게 아쉬웠다. 1회말 곽빈은 선두타자 홍창기를 몸에 맞는 볼로 내보낸 뒤 박해민을 1루 땅볼로 잡아냈지만 오스틴 딘에게 결승 홈런을 허용했다. 2볼 2스트라이크 상황에서 시속 128㎞ 커브를 던졌는데 이것이 잠실구장의 좌측 담장을 넘어갔다. LG 역대 최고의 외국인 타자 오스틴이었기에 어쩔 수 없는 결과였다.그러나 곽빈은 나머지 이닝을 완벽하게 막아냈다. 102구를 던졌고 최고 시속 159㎞의 직구(56구)를 바탕으로 슬라이더(18구), 커브(12구), 체인지업(10구), 커터(6구)를 섞어 던졌다.특히 2회말 내야 수비 실책으로 만들어진 무사 만루의 위기를 3연속 삼진으로 잡아낸 것은 이날 경기의 백미였다. 곽빈은 1회말 점수를 내준 타순이었던 홍창기, 박해민, 오스틴을 다시 만났지만 이번에는 연달아 삼진으로 돌려세우며 완벽한 복수에 성공했다. 오스틴을 삼진으로 잡아낸 뒤 곽빈은 마운드에서 포효하며 기쁨을 드러냈다.곽빈의 투혼을 빛내주지 못한 타자들의 잘못이 결국 곽빈을 패전투수가 되게 했다. 1회말 홈런은 자신의 책임이었다고 해도 2회말 수비수들 때문에 투구 수가 늘어났던 점이 아쉬웠다. 무엇보다 에이스가 혼신의 투구를 펼치고 있을 때 점수를 내지 못한 식물 타선은 입이 열 개라도 할 말이 없는 처지가 됐다.곽빈은 와일드카드 결정전 최다 피홈런(3개), 최다 실점 및 자책점(12점), 최다 피안타 타이(13개) 등의 불명예 기록을 남겼다. 그러나 압도적인 삼진 능력을 바탕으로 위기를 스스로 해결한 모습만큼은 누구보다 명예로웠다.경기 후 패배의 아쉬움을 토로한 김원형 두산 감독도 곽빈에 대해서만큼은 칭찬을 아끼지 않았다. 김 감독은 “초반에 흔들려 홈런을 맞기는 했지만 대한민국의 에이스답게 스스로 6이닝을 책임지는 모습은 우리나라 최고 에이스의 투구였다”고 말했다. 적장인 염경엽 LG 감독도 “만루에서 추가 득점이 나야 쉽게 갈 수 있었는데 살리지 못했다”면서 “전체적인 경기 흐름이 뒤집혔다면 그게 패인이 됐을 것”이라고 짚었다.투수 2관왕(탈삼진·평균자책점), 아시안게임 금메달 등 데뷔 후 최고 시즌을 보낸 곽빈의 시즌은 이렇게 끝났지만 내년이 더 기대된다. 지난 몇 년간 가능성을 인정받고도 해마다 성적이 들쭉날쭉했던 곽빈이 올해처럼 앞으로도 압도적인 기량을 유지한다면 두산의 우승도 한 걸음 더 가까워질 수 있다.