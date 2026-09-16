KIA, 김도영 빠진 공백을 어찌할꼬...첫날부터 줄줄이 실책에 한숨만

세줄 요약 KIA가 아시안게임 대표팀에 차출된 김도영의 공백을 끝내 메우지 못했다. SSG전에서 내야 실책 3개가 나오며 3-0 리드를 지키지 못했고, 공격도 끊기며 3-6 역전패를 당했다. 복귀 전까지 남은 6경기 버티기가 과제가 됐다. 김도영 공백 속 KIA, SSG전 3-6 역전패

내야 실책 3개와 수비 불안, 리드 지키지 못함

공격 연결 끊기며 복귀 전 6경기 버티기 과제

이미지 확대 KIA 배터리와 내야수들이 15일SSG 랜더스전 5회말 투수 교체 시간을 활용해 무너진 분위기를 수습하고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 배터리와 내야수들이 15일SSG 랜더스전 5회말 투수 교체 시간을 활용해 무너진 분위기를 수습하고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 SSG 최지훈이 15일 KIA전 5회말 상대 런다운 수비를 뚫고 2루에서 세이프되고 있다. SSG 랜더스 제공 닫기 이미지 확대 보기 SSG 최지훈이 15일 KIA전 5회말 상대 런다운 수비를 뚫고 2루에서 세이프되고 있다. SSG 랜더스 제공

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선수 하나 빠져나갔을 뿐인데 공백이 이렇게 크다.KIA 타이거즈가 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에 차출된 김도영의 공백을 메우지 못해 신음하고 있다. 오래 전부터 예견된 일이었지만 그 결과는 예상보다 훨씬 참담했다.KIA는 15일 SSG 랜더스와의 방문경기에서 무기력하게 3-6으로 역전패했다. 선발로 나선 영건 김태형이 4이닝 동안 이를 악물고 3안타 3볼넷 4실점(3자책점)으로 버텨냈지만 수비에서도, 공격에서도 지원사격은 없었다.내야에서 실책 3개가 기록됐는데 그 중 2개는 3루수가 저질렀고 나머지 하나는 조상우의 결정적인 견제 실책이었다. 실책만 없었어도 초반 분위기를 선점한 KIA가 손쉽게 이길 수 있었던 경기였다.3-0으로 앞서던 3회말 김도영 대신 3루수로 선발 출장한 이호연이 안재연의 3루 방면 땅볼 타구를 잡으려다 놓치고 말았다. 1사 후 오시후가 볼넷으로 걸어나가 1, 2루의 득점권 위기를 맞자 이범호 KIA 감독은 더이상 참지 못하고 이호연 대신 변우혁을 교체 투입했다. 이미 경기 전부터 단판승부처럼 총력전을 펼치겠다고 공언했던 터였다.김태형이 2사 후 최지훈에게 또다시 볼넷을 허용해 만루로 내몰렸으나 다행히 기예르모 에레디아의 타구가 다행히 3루수 정면으로 향했다. 상대 추격 흐름을 완전히 끊어놓을 수 있던 찰나 변우혁이 또다시 볼을 놓치는 바람에 이닝을 끝내기는 커녕 1점을 내주고 말았다.이 감독은 5회말 수비를 강화하기 위해 변우혁을 빼고 정현창을 내보냈다. 그러나 기대했던 내야 수비 안정은 이뤄지지 않았다. 결국 동점을 허용하고 무사 1, 2루의 위기가 이어졌다. 그때 김재환의 총알같은 땅볼 타구가 1루수 해럴드 카스트로의 미트에 걸렸다. 카스트로는 유격슈 하주석에게 볼을 뿌려 1루주자 에레디아는 포스아웃됐고 2루에 있던 최지훈이 3루를 향하다 런다운에 걸렸다. 하주석이 최지훈을 3루쪽으로 몰며 정현창에게 송구했는데 최지훈이 다시 2루를 향해 잽싸게 달아났다. 그런데 2루를 커버한 야수가 아무도 없었다.2사 1루가 1사 1, 2루로 돌변했다. 후속타자 전의산은 삼진으로 돌아섰고 이어 타석에 들어선 고명준이 좌월 3점홈런을 터뜨려 승부를 뒤집었다. 직전 병살 플레이에 성공했다면 일어나지 않았을 일이었다. 게다가 고명준 타석때 구원등판한 조상우는 올라오자마자 2루 견제 실책으로 스스로를 2사 2, 3루 위기로 내몰았다.공격서도 카스트로 앞 뒤로 이어지는 흐름이 번번이 끊겨 애를 태웠다. 김도영이 3번타순에 있었다면 4번타자 카스트로와 물흐르듯 찬스를 이어가며 쉽게 득점을 올릴 수 있었다. 뒤쪽의 나성범까지 반사이익을 누렸을 가능성도 높았다. 김도영 뿐만 아니라 더그아웃의 분위기를 이끌던 재간둥이 박재현의 빈 공간도 적지 않았다.이제 김도영이 복귀하기까지 6경기가 남았다. 그 동안을 어떻게 버티느냐에 따라 KIA의 가을잔치 출발점이 달라진다.