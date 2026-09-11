김경문도 감탄한 재능…한화는 어디서 또 이런 선수 찾았나

LG 상대 대전 몬스터 월 넘는 대형 홈런

2년 차에 1군 데뷔 남다른 장타력 뽐내

김경문 “앞으로 많이 싸워봤으면” 기대

이미지 확대 한지윤(한화 이글스)이 9일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 LG 트윈스와 한화의 안방 경기에 8회말 만루홈런을 기록한 뒤 동료 선수들의 축하를 받고 있다. 2026.9.9 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한지윤(한화 이글스)이 9일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 LG 트윈스와 한화의 안방 경기에 8회말 만루홈런을 기록한 뒤 동료 선수들의 축하를 받고 있다. 2026.9.9 한화 이글스 제공

세줄 요약 한화 이글스 한지윤이 LG전에서 데뷔 첫 만루홈런을 기록하며 차세대 거포 가능성을 보여줬다. 김경문 감독은 어린 나이에 쉽지 않은 타구라며 잠재력을 칭찬했고, 외야 전환 뒤 1군에서도 타율 0.293과 4홈런으로 존재감을 키우고 있다. 한지윤, LG전 데뷔 첫 만루홈런 기록

김경문 감독, 어린 나이 재능과 잠재력 칭찬

포수서 외야수 전환 뒤 1군서 맹활약

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한화 이글스가 또 다른 차세대 거포를 발견하며 미래에 대한 기대감을 키우고 있다. 김경문 한화 감독도 재능이 있는 선수라며 칭찬을 아끼지 않을 정도다.한화 2년 차 타자 한지윤은 지난 9일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 LG 트윈스의 시즌 14차전에서 데뷔 첫 만루홈런을 기록했다. 팀이 13-1로 앞서던 8회말 2사 만루 대타로 나서 LG 불펜투수 조원태의 시속 144㎞의 직구를 공략해 대전구장 8m 높이의 몬스터 월을 넘기면서 데뷔 첫 만루홈런을 완성했다.이미 승부가 기울며 보는 사람들의 진이 빠지는 경기였지만 한지윤의 홈런은 다시 눈을 번쩍 뜨게 했다. 연봉 3000만원 선수가 밀어서 넘긴 홈런을 뽑아냈기 때문이다. 우타자가 몬스터 월을 넘기려면 발사각도와 적절한 힘이 필요하기 때문에 흔히 볼 수 있는 게 아니다. 한화 선수들은 물론 팬들도 놀랄 수밖에 없는 장면이었다.김 감독은 10일 인천 SSG 랜더스필드에서 취재진과 만나 “그런 타구는 어린 나이에 쉽지 않은데 그만큼 좋은 잠재력을 가지고 있다고 생각한다”며 흐뭇함을 감추지 않았다. 김 감독은 문현빈이 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 동안 그 자리를 한지윤으로 대체한다는 구상이다.휘문중, 경기상고 출신의 한지윤은 2025 신인 드래프트 3라운드 22순위로 한화 지명을 받았다. 입단 당시에는 포수였으나 송구 입스로 인해 내야수를 거쳐 외야수로 최종 포지션을 결정했다. 퓨처스리그에서 48경기 타율 0.220(150타수 33안타) 4홈런 25타점 25득점을 기록했고 지난 7월 7일 대전 NC 다이노스전을 통해 1군 데뷔의 꿈을 이뤘다. 1군 성적은 타율 0.293(58타수 17안타) 4홈런 19타점 9득점으로 1군 성적이 더 돋보인다. 특히 득점권 타율(0.450)과 대타 타율(0.417)도 빼어나 더욱 활용도가 높아지고 있다.한지윤은 원래 포수로 성장했던 선수다. 그러나 포수 수비에 어려움을 겪어 구단에서 타격 재능을 살리기 위해 외야수로 전환했다. 그리고 구단의 결정이 틀리지 않았음을 보여주고 있다. 한화는 안 그래도 차세대 안방마님으로 허인서가 자리를 꿰찬 상황이라 다른 포지션에서 성장하는 게 선수 개인한테도 나을 수 있다.김 감독은 “어린 나이에 치는 데 소질이 있으니까 포수에서 입스가 있는 걸 빨리 타격을 살리자고 (야수로) 전환을 한 것”이라며 “어린 선수가 잘 쳐주고 있다. 큰 기대를 안 해야 될 나이인데 나가서 싸울 줄도 알고 앞으로 좋은 투수들의 공에 삼진도 당하고 병살도 치고 많이 싸워보면 좋겠다”고 기대감을 나타냈다.당분간은 확실히 기회를 받을 수 있는 만큼 한지윤에게는 꾸준함을 보여주는 것이 관건이다. 우연이 아닌 실력을 증명한다면 한지윤의 존재감도 지금보다 더 커질 수 있다.