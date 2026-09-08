삼성 울렸던 ‘타이브레이커의 남자’ 김재윤 “올해도 마지막은 웃으면서 끝내야죠”

세줄 요약 김재윤이 삼성의 마무리 투수로 31세이브를 기록하며 1위 경쟁의 핵심으로 떠올랐다. kt 시절 타이브레이커와 한국시리즈를 지켰던 기억을 떠올리며, 올해도 마지막에 웃는 결말을 바라고 있다. 삼성 마무리 김재윤, 31세이브로 1위 경쟁 중심

kt 시절 타이브레이커·한국시리즈 기억 소환

LG전 무실점 호투로 팀 역전승과 1위 탈환 견인

이미지 확대 삼성 라이온즈 마무리 투수 김재윤이 4일 서울 잠실구장에서 서울신문과 만나 남은 시즌 선전을 다짐하고 있다. 2026.9.4 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 삼성 라이온즈 마무리 투수 김재윤이 4일 서울 잠실구장에서 서울신문과 만나 남은 시즌 선전을 다짐하고 있다. 2026.9.4 류재민 기자

이미지 확대 삼성 라이온즈 마무리 투수 김재윤이 5일 서울 잠실구장에서 LG 트윈스와의 맞대결에서 9회말 등판해 역투하고 있다. 2026.9.5 삼성 라이온즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성 라이온즈 마무리 투수 김재윤이 5일 서울 잠실구장에서 LG 트윈스와의 맞대결에서 9회말 등판해 역투하고 있다. 2026.9.5 삼성 라이온즈 제공

2026-09-08 B6면

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“올해도 마지막에 웃으면서 끝내고 싶습니다.”김재윤(삼성 라이온즈)은 5년 전 환희가 생생하다. kt 위즈 소속이었던 그는 삼성과 kt의 타이브레이커(정규 1위 결정전)에서 마무리 투수로 나와 1-0 승리를 지켜냈다. 두산 베어스와의 한국시리즈에서도 4경기 모두 등판해 2세이브를 거뒀고 마지막에 우승을 확정할 때도 마운드를 지켰다.올해도 김재윤은 영광의 그날을 그리고 있다. 7일 기준 31세이브(1위)를 거두며 삼성의 수호신으로 활약하는 만큼 삼성이 우승한다면 그가 마지막을 장식할 가능성이 크다.지난 4일 서울 잠실구장에서 만난 김재윤은 “감독님이 믿어만 주신다면 제가 마무리로 나서 우승하고 싶은 마음이 있다”고 자신감을 내비쳤다. 다만 꼭 등판을 고집하는 것은 아니다. 김재윤은 “우승에 대한 열망이 더 크기 때문에 그때 좋은 투수가 있다면 그 선수가 던지는 게 맞다”고 말했다.김재윤의 존재감은 5일 LG 트윈스전에서 특히 두드러졌다. 3-3으로 맞선 9회말 LG가 무사 1, 3루의 기회를 잡았지만 마운드에 오른 김재윤이 후속 타자를 모두 돌려세우며 위기를 넘겼다. 김재윤은 2이닝을 무실점으로 막았고 삼성은 4-3 역전승을 거두며 kt를 밀어내고 1위 탈환에 성공했다. 팀의 수호신이 어때야 하는지 제대로 보여준 경기였다.삼성과 kt가 1.5경기 차이로 매일 타이브레이커 같은 경쟁을 펼치고 있어 김재윤의 역할이 특히 중요하다. 자유계약선수(FA)로 합류해 지난 2년간 기대에 못 미쳤던 터라 보여주고 싶은 마음도 간절하다. 올해 그는 7승 5패 31세이브 평균자책점 3.05로 삼성 합류 후 가장 좋은 성적을 내고 있다.김재윤은 “올해 운도 많이 따라주고 팀이 잘하니까 더 힘내서 던지고 있다”면서 “2년 동안 실망스러운 모습을 보여드렸기 때문에 심기일전했다. 원래는 30개가 목표였는데 넘어섰으니 세이브왕도 해보고 싶다”고 강조했다.삼성과 kt는 오는 9일 맞대결을 포함해 4경기를 남겨뒀다. 지난달 28일, 30일 경기가 우천 취소된 탓에 시즌 막판 연전이 예정됐다. 지금의 상황이 이어진다면 두 팀의 마지막 대결이 사실상의 1위 결정전이 될 것으로 전망된다.김재윤은 “우리가 kt를 상대로 잘하고 있고(9승 3패 우위) 선수들이 열심히 해주고 있어서 묻어가려 한다”고 웃으며 “많이 나간다는 건 팀이 잘된다는 뜻이기 때문에 1등으로 마무리하겠다는 생각만 하고 있다”는 각오를 전했다.