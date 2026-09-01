승률 1위 ‘8치올’ 승자 KIA… 이 기세로 선두 경쟁 뛰어든다

8월 11승 4패, 승률 0.733 ‘최고’

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세줄 요약 KIA가 8월 한 달 11승4패, 승률 0.733으로 10개 구단 중 가장 좋은 성적을 거두며 단독 3위로 뛰어올랐다. 김도영의 홈런포와 하주석의 합류, 이의리의 마무리 전환, 올러·네일의 반등이 힘이 됐다. 이제 kt·LG와의 맞대결이 선두권 추격의 분수령이다. 8월 11승4패, 승률 1위로 단독 3위 도약

김도영 홈런포와 하주석 합류로 타선 강화

이의리 마무리 전환, 올러·네일 반등

2026-09-01 B6면

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김도영이 치고 이의리가 막아낸 KIA 타이거즈가 누구보다 뜨거운 8월을 보내며 ‘8치올’(8월에 치고 올라간다)의 승자가 됐다. 한 달 전까지만 해도 3위에 3경기 뒤진 5위였지만 이제는 단독 3위까지 뛰어올랐다. KIA가 기세를 몰아 삼성 라이온즈와 kt 위즈가 펼치는 선두권 경쟁에도 뛰어들 수 있을지 주목된다.KIA는 8월 한 달간 11승 4패 승률 0.733으로 프로야구 10개 구단 중 가장 좋은 성적을 거뒀다. 승률이 7할을 넘는 유일한 팀이다. 7월까지는 선두와 8경기 차이였는데 8월은 1위 삼성에 5.5경기, 2위 kt와는 5경기 차이까지 따라붙었다. 아직은 격차가 있지만 삼성과 kt가 8월에 9승 1무 7패를 기록한 걸 생각하면 못 따라잡을 수준도 아니다.투타에서 균형을 이루면서 성적으로도 이어졌다. 8월 팀 평균자책점은 3.94로 두산 베어스(2.82), kt(3.73)에 이어 3위다. 팀 타율 0.292, 팀 OPS(출루율+장타율) 0.840은 각각 0.309, 0.854인 롯데 자이언츠에 이은 2위였다.타선에서는 무엇보다 김도영의 존재감을 빼놓을 수 없다. 김도영은 8월 15경기에서 6개 홈런으로 한동희(롯데), 양의지(두산)와 함께 월간 공동 1위에 올랐다. 득점(16개), 장타율(0.714)은 단독 1위다. 현재 홈런 39개인 김도영은 오는 6일 이전에 홈런을 추가하면 역대 최연소 40홈런 기록도 갈아치운다.여기에 한화 이글스에서 데려온 하주석이 내야의 퍼즐을 맞추며 KIA의 전력이 한층 상승했다. 아시아쿼터 선수로 제리드 데일을 영입했다가 방출하는 등 내야 고민이 컸던 KIA로서는 하주석의 합류로 수비 안정감은 물론 하위타선까지 강해졌다. 이범호 KIA 감독도 하주석에 대해 “워낙 잘해주고 있고 팀에서도 적응을 잘하고 있다”며 만족감을 드러냈다.마운드에서는 이의리의 마무리 전환이 신의 한 수였다. 이의리는 8월 8경기에서 7경기를 무실점으로 막고 4세이브를 거두며 KIA의 수호신이 됐다. 지난 23일 경기에서 만루홈런을 얻어맞았지만 29일 등판에서는 다시 무실점 투구로 흔들리지 않는 모습을 보여줬다. 여기에 7월에 고전했던 애덤 올러와 제임스 네일이 각각 4경기 2승 1패 평균자책점 1.44, 3경기 2승 평균자책점 2.84로 부활하며 원투펀치의 위력을 보여준 것도 8월 성적의 원동력이 됐다.향후 KIA가 선두권으로 치고 올라가기 위해서는 결국 9~10월 상위권 팀과의 맞대결이 중요하다. 삼성에 9승 5패로 앞서 기세가 좋지만 잔여 2경기밖에 안 남은 상태다. kt와는 7경기, 4위 LG 트윈스와는 5경기를 더 치러야 해 이들과의 승부가 관건이 될 것으로 보인다.