‘대구 여신’ 아이린 삼성 승리 요정됐다…1위 탈환 이끈 눈부신 시구

삼성, KT 꺾고 29일 만에 선두 등극

번트 후 적시타로 작전 야구 보여줘

0.5경기 앞서…30일 경기 진검승부

이미지 확대 레드벨벳의 리더 아이린이 29일 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 경기에 앞서 시구를 준비하고 있다. 2026.8.29 삼성 라이온즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 레드벨벳의 리더 아이린이 29일 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 경기에 앞서 시구를 준비하고 있다. 2026.8.29 삼성 라이온즈 제공

이미지 확대 레드벨벳의 리더 아이린이 29일 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 경기에 앞서 시구하고 있다. 2026.8.29 삼성 라이온즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 레드벨벳의 리더 아이린이 29일 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 경기에 앞서 시구하고 있다. 2026.8.29 삼성 라이온즈 제공

세줄 요약 레드벨벳 아이린이 대구 삼성 라이온즈 파크에서 시구를 맡아 삼성의 4-2 승리를 지켜봤다. 삼성은 KT를 제치고 29일 만에 1위를 되찾았고, 페덱의 무실점 호투와 작전야구가 승리의 발판이 됐다. 아이린 시구, 삼성 승리 요정 등극

삼성, KT 4-2 제압하며 1위 탈환

페덱 무실점 호투와 작전야구 빛남

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대구 출신으로 소싯적에 ‘대구 여신’으로 유명했던 걸그룹 레드벨벳의 리더 아이린(본명 배주현)이 삼성 라이온즈의 승리 요정이 됐다. 그냥 이긴 것도 아니고 무려 1위를 탈환한 승리였다.삼성은 29일 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열린 안방경기에서 선두 경쟁자인 KT 위즈를 4-2로 물리쳤다. 5연승을 달린 삼성은 시즌 68승 3무 44패(승률 0.607)를 기록하며 66승 3무 43패(승률 0.606)의 KT를 2위로 밀어내고 29일 만에 다시 선두로 올라섰다.선발 투수 크리스 페덱이 삼진 7개를 뽑아내며 안타 6개와 볼넷 2개를 주고도 6이닝을 무실점으로 막아냈다. 타선도 일찌감치 점수를 쌓으며 페덱의 어깨를 가볍게 했다.삼성은 적극적인 보내기 번트에 이은 적시타 전략으로 3점을 내는 작전야구의 묘미를 보여줬다. 1회말 선두 김지찬이 중전 안타로 출루하자 김성윤이 정확한 번트로 김지찬을 2루에 보냈다. 곧바로 구자욱이 1타점 우전 안타를 때렸다.2회말에는 무사 1루에서 류지혁의 보내기 번트, 김영웅의 우전 안타로 2점째를 뽑고 4회말에는 2사 후 김영웅과 강민호의 연속 2루타로 1점을 보탰다. 5회말에도 김지찬의 2루타에 이은 김성윤의 번트, 구자욱의 중전 적시타로 또 점수를 냈다. 에이스가 등판한 경기에서 4-0을 만들면서 삼성이 승리할 수 있는 발판이 됐다.페덱에 이어 김태훈, 이승현이 각각 1이닝씩 무실점으로 막았다. KT가 9회초 대타 오윤석의 좌월 투런포로 2점 따라붙었지만 김재윤이 세이브를 올리며 그대로 승리를 거뒀다.2021년 두 팀은 정규리그에서 76승 9무 59패로 공동 1위에 올라 35년 만에 타이 브레이커를 치른 바 있다. 당시 KT가 승리하고 1위가 되면서 결국 우승까지 차지했다. 두 팀의 대결이 단순히 선두 탈환전 이상의 의미를 갖는 이유다.대구 토박이인 아이린은 지난해 4월 20일 삼성과 롯데 자이언츠의 경기에도 시구자로 나섰다. 다만 당시는 롯데가 4-3으로 승리해 승리요정이 되지는 못했다. 아이린 개인으로서도 한을 풀었다.이날 아이린은 마운드에 올라 세상 진지한 표정을 지었다. 평소에도 승부욕이 대단하기로 자자한 아이린인 만큼 공을 던지는 데도 신중을 기했지만 안타깝게도 공은 포수 미트로 가기 전 바닥에 먼저 닿았다. 아이린도 본인의 시구에 아쉬워하는 모습이 TV 중계화면에 담겼다.비록 시구는 만족스럽지 못했지만 삼성에 꼭 필요했던 승리를 가져다주면서 아이린이 제대로 좋은 기운을 불어넣어 줬다. 삼성이 30일 경기에서마저 승리한다면 KT를 따돌리고 정규리그 우승에 한 걸음 더 다가갈 수 있다.