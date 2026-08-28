평균자책점 14점 투수를 6억원에…짐머맨 누가 데려왔나 한화 악몽 됐다

SSG 상대로 난타당하며 또 무너져

5경기 2패 평균자책점 14.06 부진

감독 믿음도 흔들…등판 장담 못 해

이미지 확대 한화 이글스 외국인 투수 브루스 짐머맨이 27일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스전에 선발 등판해 역투하고 있다. 2026.8.27 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 외국인 투수 브루스 짐머맨이 27일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스전에 선발 등판해 역투하고 있다. 2026.8.27 한화 이글스 제공

세줄 요약 한화가 SSG 원정에서 6-13으로 대패하며 시리즈를 모두 내줬다. 팀은 8위로 떨어졌고, 6억원에 데려온 짐머맨은 5경기 평균자책점 14.06으로 부진해 외국인 투수 교체가 실패로 굳어졌다. 한화, SSG에 6-13 대패로 시리즈 싹쓸이 패배

팀 순위 8위 추락, 9위 SSG와 격차 2.5경기

짐머맨 2와3분의2이닝 5실점, 평균자책점 14.06

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또 졌다. 팀은 8위로 추락했다.한화 이글스는 27일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스 방문경기에서 6-13으로 대패하며 시리즈 싹쓸이 패배를 당했다. 한화는 8위로 주저앉았고 9위 SSG와 격차는 2.5경기 차이로 줄었다. 가을야구를 그래도 할 수 있다고 희망을 걸어보기에는 최근의 경기력이 워낙 좋지 않다.SSG는 이날 홈런 2개 포함 장단 17안타로 한화 마운드를 두들겼다. 특히 올 시즌 처음으로 선발 전원 안타를 기록했다. 혹시나 하고 믿어봤던 브루스 짐머맨은 이날도 2와3분의2이닝 9피안타 5실점으로 박살이 났다. 5경기 등판해 2패 평균자책점 14.06이다. 짐머맨을 영입하는 데 관여한 책임자들이 모두 징계를 받아도 할 말이 없는 성적이다.가을야구를 위해 승부수로 걸었던 외국인 투수 교체가 결국 한화로서는 악몽이 됐다. 몇 경기에 한 번씩은 잘 던지기라도 했던 윌켈 에르난데스가 차라리 그리운 성적이다.이날 한화는 1회부터 4점을 내며 짐머맨에게 힘을 실어줬다. 하지만 짐머맨은 2회 안상현에게 추격의 투런포를 맞았고 3회 전의산에게 역전 3점 홈런까지 허용했다. 이후 조형우에게 내야안타, 임근우에게 중전안타를 허용하며 결국 이형범과 교체됐다.짐머맨은 지난달 20일 에르난데스를 대신해 총액 44만 달러(약 6억원) 계약을 맺고 팀에 합류했다. 한화는 계약 당시 ‘신장 190㎝의 장신 왼팔 투수로 우수한 커맨드를 바탕으로 한 정교한 코너워크가 최대 강점으로 꼽히고 시속 140㎞대 중후반의 직구와 함께 슬라이더, 포크볼, 싱커, 커터, 커브 등 다채로운 변화구를 골고루 구사하는 것이 특징’이라는 설명을 곁들였지만 지금 와서 보면 무엇 하나 맞지 않는 느낌이다.김경문 감독의 믿음도 이제는 한계에 다다랐다. 김 감독은 짐머맨에 대해 최근 “본인이 제일 스트레스 많을 것”이라며 “본인도 잘하고 싶은 마음에 엄청 열심히 하고 있다”고 감쌌다. 그러면서 “지금은 더 기다리는 수밖에 없지 않나 생각한다. 본인이 한 번쯤 잘 안 풀리는 걸 뒤엎을 수 있는 시간은 줘야 할 것 같다”고 신뢰를 보냈었다.짐머맨은 첫 등판에서 4이닝 무실점으로 호투했지만 8월 등판한 4경기에서 매번 5점 이상 내주며 무너졌다. 짐머맨이 등판하면 한화는 초반부터 대거 점수를 내주는 게 당연한 상황이 됐다. 한화는 112경기를 치렀고 잔여 32경기를 남겨두고 있다. 짐머맨에게는 앞으로 5~6회 더 나설 기회가 주어질 전망이다. 그러나 이대로는 당장의 등판도 장담할 수 없는 상황이다.