어서와 ‘한만두’는 오랜만이지? 만루포X만루포 삼성, 최형우는 대기록

‘한 경기 만루홈런 2개’ 3년 만에 터뜨려

팀 통산 4호…최형우는 최고령 기록 세워

이미지 확대 삼성 라이온즈 베테랑 타자 최형우가 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성과 키움 히어로즈의 경기에서 1회초 만루홈런을 날린 뒤 웃으며 그라운드를 돌고 있다. 2026.8.26 삼성 라이온즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성 라이온즈 베테랑 타자 최형우가 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성과 키움 히어로즈의 경기에서 1회초 만루홈런을 날린 뒤 웃으며 그라운드를 돌고 있다. 2026.8.26 삼성 라이온즈 제공

이미지 확대 삼성 라이온즈 김영웅이 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성과 키움 히어로즈의 경기에서 5회초 만루홈런을 날린 뒤 홈으로 달려가고 있다. 2026.8.26 삼성 라이온즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성 라이온즈 김영웅이 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성과 키움 히어로즈의 경기에서 5회초 만루홈런을 날린 뒤 홈으로 달려가고 있다. 2026.8.26 삼성 라이온즈 제공

세줄 요약 삼성이 고척 원정에서 최형우와 김영웅의 만루홈런 두 방을 앞세워 키움을 12-2로 크게 눌렀다. 최형우는 42세 8개월 10일에 만루포를 터뜨리며 역대 최고령 기록을 새로 썼고, 선발 최원태도 6이닝 2실점으로 힘을 보탰다. 최형우, 42세 8개월 10일 최고령 만루홈런

김영웅도 만루포, 삼성 한 경기 두 방 폭발

최원태 6이닝 2실점 호투, 시즌 5승 수확

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삼성 라이온즈가 한 경기에 만루홈런 2개를 터뜨리는 화끈한 공격력으로 키움 히어로즈를 박살냈다. 다만 선두 KT 위즈도 승리하면서 선두 탈환에는 실패했다.삼성은 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과의 맞대결에서 최형우와 김영웅의 만루홈런을 앞세워 12-2로 대승을 거뒀다.1회부터 최형우의 대기록이 나왔다. 최형우는 1회초 무사 만루에서 타석에 들어서 키움 선발 박준현의 시속 152㎞ 직구를 공략해 비거리 130m짜리 홈런을 때려냈다. 이 홈런으로 최형우는 42세 8개월 10일의 나이로 역대 최고령 만루홈런 기록을 썼다. 펠릭스 호세(전 롯데 자이언츠)가 2006년 세운 41세 3개월 29일의 기록을 20년 만에 갈아치웠다. 오랜 동료인 박석민 삼성 코치의 아들 박준현을 제대로 공략했고, 박준현은 삼촌에게 혼쭐이 났다.최형우에 이어 박세혁도 주자 1, 3루 상황에서 적시타를 때려내며 삼성은 1회부터 5-0으로 앞서나갔다.삼성의 만루홈런은 이게 끝이 아니었다. 5회초 무사 만루에서 타석에 들어선 김영웅이 이번에는 바뀐 투수 정현우를 상대로 시속 124㎞의 슬라이더를 공략해 우측 담장을 넘어가는 비거리 135m 홈런을 쏘아 올렸다. 키움이 1회말 2점을 따라붙으며 추격을 펼치던 상황이었지만 김영웅의 홈런으로 9-2까지 벌어지며 사실상 승부가 기울었다. 삼성은 전의를 상실한 키움을 상대로 9회초에도 2점을 더 보탰다.삼성이 한 경기에서 만루홈런 2개를 기록한 것은 구단 역대 네 번째다. 1997년 5월 4일 LG 트윈스전에서 정경배가 만루홈런 2개를 터뜨렸고, 2019년 3월 27일 롯데전에서 김헌곤과 박한이가 각각 만루홈런을 쏘아 올렸다. 가장 최근에는 2023년 9월 12일 KIA 타이거즈전에서 오재일과 김현준이 만루홈런을 때려냈다.화끈한 홈런포에 마운드도 힘을 냈다. 친정팀을 상대한 선발 최원태는 6이닝 5피안타 2실점 6탈삼진으로 호투하며 시즌 5승을 달성했다. 최원태는 “타자들이 1회부터 점수를 많이 만들어줬다”면서 “그럼에도 점수 차에 신경 쓰지 않고 평소와 똑같이 플레이하려고 했다”고 말했다.이날 대기록을 수립한 최형우는 “원래 희생플라이를 치려고 했는데 가볍게 친 것이 결과가 좋았다”면서 “최고령 만루홈런은 크게 의미 없다고 생각한다. 1등으로 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.