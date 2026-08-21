정우주+김서현=4실점 역전패 8위 추락…가을야구 더 험난해진 한화

6-4 이기던 경기 역전당해 6-10 패배

정우주 3실점·김서현 1실점으로 난조

5위 두산과 8경기 차…SSG 추격 걱정

김서현(왼쪽)과 정우주. 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 김서현(왼쪽)과 정우주. 한화 이글스 제공

세줄 요약 한화가 KIA전에서 6-4로 앞서던 경기를 구원진 난조로 6-10 역전패하며 6연패에 빠졌다. 정우주와 김서현 복귀 카드도 실패했고, 팀은 NC·롯데에 밀려 8위로 추락했다. 가을야구와의 격차는 더 벌어졌고, 이제는 5위보다 9위와의 차이를 더 걱정해야 하는 처지가 됐다. 정우주·김서현 복귀 카드, 역전패로 실패

7회말 6-4 뒤집었지만 8회·9회 붕괴

한화 6연패, 8위 추락과 가을야구 멀어짐

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한화 이글스가 가을야구를 위해 야심 차게 승부수로 띄운 정우주와 김서현 카드가 결국 8위 추락이라는 비극으로 귀결됐다. 기대했던 팬들은 초구부터 보란 듯이 볼부터 던지는 두 선수의 경기력에 깊은 절망감을 느껴야 했다.한화는 20일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 KIA 타이거즈전에서 구원진의 방화 속에 6-4로 이기던 경기를 6-10으로 내줬다. KIA와의 주중 3연전을 모두 내줬고 6연패에 빠졌으며 NC 다이노스와 롯데 자이언츠에 밀려 8위로 추락했다. 5위 두산 베어스와는 8경기 차로 가을야구는 요원한데 9위 SSG 랜더스와 5경기 차이로 더 가까워 위보다는 아래를 걱정해야 하는 처지다.김경문 한화 감독은 이번 주중 3연전을 앞두고 1군 엔트리를 조정하면서 2군에 내려갔던 정우주와 김서현을 1군으로 불렀다. 정우주는 약 40일, 김서현은 약 3개월 만의 복귀였다. 김 감독은 두 선수를 1군에 올리며 “하나씩 해준다면 우리 팀이 연승을 탈 때 도움이 되지 않을까 생각한다”라고 기대감을 나타냈지만 구상이 처절하게 어긋났다.류현진이 나와 6이닝 4실점으로 고전했지만 한화는 중반까지 승기를 잡았다. 2-4로 뒤지던 7회말 김태연의 2점 홈런으로 동점을, 한지윤의 2점 홈런으로 역전을 만들며 단숨에 6-4로 경기를 뒤집었다. 남은 2이닝만 잘 버티면 되는 경기였다.8회초 김 감독의 선택은 정우주였다. 그러나 이는 결정적인 패착이 됐다.정우주는 김도영에게 볼넷을 내주며 시작부터 불안하게 하더니 해럴드 카스트로에게 안타를 맞고 1, 3루의 위기에 놓였다. 한화 벤치는 교체 대신 마운드에 올라가 정우주를 다독이는 선택을 했고 나성범의 희생플라이로 김도영이 홈을 밟으며 아웃 1개와 1점을 맞바꿨다. 윤도현을 삼진으로 잡고 한숨 돌리나 했지만 김태군의 홈런이 나왔고 결국 KIA가 7-6으로 역전했다. 정우주는 그제야 황준서로 바뀌었다.그래도 1점 차이면 역전을 노려볼 만했다. 그러나 9회초 선두타자 김호령의 타구를 우익수 김태연이 놓치면서 무사 3루의 위기에 처했다. 박재현이 삼진으로 물러났지만 하주석이 1타점 적시타를 때리며 친정팀에 비수를 꽂았다.그리고 등판한 김서현이 김도영에게 안타를 내줬고 카스트로의 타구가 1루수 채은성의 아쉬운 수비로 이어져 한화는 추가점을 내줬다. 이어 나성범에게 안타를 맞아 만루 위기를 맞았다. 김서현은 김태군을 몸에 맞는 공으로 내보내며 1점을 또 헌납했다. 제구가 안 잡히고 볼을 더 많이 던지는 김서현의 투구는 여전했고 한화 팬들의 미약했던 희망은 산산조각이 났다.이날 패배로 한화는 8위까지 추락했다. 다음 상대는 지난해 한국시리즈 맞상대였던 LG 트윈스다. LG 역시 연승의 기운을 이어가지 못하고 KT 위즈에 패하며 4위까지 떨어졌다.