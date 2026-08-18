‘외국인 흉작’ SSG에 너무 늦게 온 에이스…아빌라의 호투 비결은

LG 상대 7이닝 무실점 시즌 4승째

경기 전 분석 루틴…삼촌이 도와줘

가을야구 멀어진 팀에 한 줄기 희망

이미지 확대 SSG 랜더스 페드로 아빌라가 16일 서울 잠실구장에서 열린 SSG와 LG 트윈스의 경기를 마치고 아기들을 안고 활짝 웃고 있다. 2026.8.16 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 SSG 랜더스 페드로 아빌라가 16일 서울 잠실구장에서 열린 SSG와 LG 트윈스의 경기를 마치고 아기들을 안고 활짝 웃고 있다. 2026.8.16 류재민 기자

이미지 확대 SSG 랜더스 페드로 아빌라가 16일 서울 잠실구장에서 열린 SSG와 LG 트윈스의 경기를 마치고 SSG를 대표하는 ‘L세리머니’를 선보이고 있다. 2026.8.16 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 SSG 랜더스 페드로 아빌라가 16일 서울 잠실구장에서 열린 SSG와 LG 트윈스의 경기를 마치고 SSG를 대표하는 ‘L세리머니’를 선보이고 있다. 2026.8.16 류재민 기자

세줄 요약 SSG가 외국인 선수 부진으로 하위권에 머무는 가운데, 페드로 아빌라가 LG전 7이닝 무실점 8탈삼진으로 시즌 4승을 거뒀다. 경기 전 분석 루틴과 삼촌의 피드백이 호투 비결로 꼽혔고, 팀은 1480일 만에 LG 상대 위닝시리즈를 챙겼다. 외국인 부진 속 아빌라의 뒤늦은 에이스 등장

LG전 7이닝 무실점 8탈삼진으로 시즌 4승

투구 분석 루틴과 삼촌 조언이 호투 비결

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올해 SSG 랜더스는 외국인 선수 농사를 ‘폭망’이라고 표현할 수 있을 정도로 성과가 좋지 않았다. 앤서니 베니지아노, 미치 화이트는 웨이버 공시됐고 아시아쿼터 선수인 타케다 쇼타는 9패나 기록하며 기대에 한참 못 미친 성적을 냈다. 화이트의 대체 선수로 영입한 토마스 해치는 성적도 안 좋은데 어깨 통증으로 팀에서 이탈한 상태다.팀 전력에서 절대적인 비중을 차지하는 외국인 선수의 부진 속에 SSG는 17일 기준 43승 4무 62패로 9위에 머물러 있다. 냉정하게 말해 가을야구를 바라볼 수 있는 성적은 아니다.이런 SSG에 뒤늦게 페드로 아빌라가 희망을 주고 있다. 팬들은 아빌라의 등판 경기를 보는 즐거움으로 남은 시즌의 활력소를 찾을 수 있을 듯하다.아빌라는 16일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스전에 선발로 등판해 7이닝 4피안타 2볼넷 8탈삼진 무실점으로 시즌 4승을 기록했다. 방출된 베니지아노(2승), 화이트(1승)가 합쳐서 거둔 승수를 아빌라 혼자 뛰어넘었다. 아빌라의 호투 속에 SSG는 2022년 7월 26~28일 이후 1480일 만에 LG 상대로 위닝시리즈를 챙겼다.특히 상대가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 통산 112승의 대선배 카를로스 카라스코였다는 점에서 더 특별했다. 같은 베네수엘라 출신의 두 사람은 2년 전 클리블랜드 가디언스에서 한솥밥을 먹은 적이 있다.아빌라는 이날 공 100개를 던지며 최고 시속 156㎞의 직구를 비롯해 투심과 커터, 커브, 체인지업을 섞어 LG 타선을 봉쇄했다. 6회말 1사에서 홍창기와 박해민에게 연속 볼넷을 내준 뒤 신민재에게 좌전 안타를 맞아 만루에 몰렸지만 LG 간판타자 오스틴 딘을 유격수 땅볼로 잡아내며 위기관리 능력을 보여주기도 했다.SSG에게 너무 뒤늦게 온 에이스의 호투 비결은 경기 전 자신의 투구를 분석하는 루틴이다. 아빌라는 “6~7년 전부터 해왔다”면서 “삼촌이 프로 선수는 아니었지만 야구에 대한 조예가 있어 조언해준다. 시차가 있을 때는 내가 동영상을 보내고 맞을 땐 통화하며 대화를 나눈다”고 밝혔다. 이어 “투구 메커니즘에 신경 쓰면서 루틴화한 훈련이 많은 도움이 됐다”면서 “삼촌에게 받은 피드백 역시 이날 투구에 좋은 영향을 줬다”고 말했다.철저한 준비 속에 아빌라는 주 2회 등판에도 불구하고 빠르고 힘 있는 공을 던질 수 있었다. 그는 “첫 번째 등판 때 안 좋았던 점을 고쳤고 더 잘해보자는 마음으로 이번 경기를 준비했다”고 말했다. 아빌라는 6번의 등판 경기에서 4경기를 무실점으로 막았다. 평균자책점은 1.54에 불과하다. 다른 외국인 투수들이 몇 경기를 던지고 나면 분석당하는 것과는 판이한 성적이다. SSG와 처음부터 함께했다면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는 이유다.이날 아빌라의 승리 뒤에는 이 경기를 끝으로 계약이 끝난 블라이 마드리스의 활약이 있었다. 기예르모 에레디아의 부상 대체 선수로 지난달 영입됐던 그는 이날 3타수 2안타(1홈런) 1타점 2볼넷으로 팀의 6-0 승리를 이끌었다.경기가 끝나고 SSG 선수단은 마드리스와 작별 인사를 나눴다. 아빌라는 마드리스를 향해 “자신을 의심하지 않고 잘 해내길 바란다. 야구선수라면 안 좋을 때도 있는데 좋을 때가 올 테니 응원하겠다”고 말했다.