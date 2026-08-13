올러엔 ‘명품 리드’ 페덱엔 ‘천적’… KIA 김태군, 슬기로운 포수 생활

11일 삼성전 페덱 상대 3타점 맹타

10승 올러 다승 공동 선두 뒷받침

“행복하게 야구 했다는 생각 들어”

이미지 확대 KIA 타이거즈 포수 김태군(가운데)이 11일 삼성 라이온즈와의 경기에서 희생 플라이로 3타점째를 거둔 뒤 동료들의 환영 속에 더그아웃으로 들어가고 있다.

KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 포수 김태군(가운데)이 11일 삼성 라이온즈와의 경기에서 희생 플라이로 3타점째를 거둔 뒤 동료들의 환영 속에 더그아웃으로 들어가고 있다.

KIA 타이거즈 제공

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세줄 요약 KIA 베테랑 포수 김태군이 올러와 호흡을 맞춰 삼성 타선을 묶고, 타석에서는 3타점을 책임지며 팀 승리를 이끌었다. 페덱에게는 지난 맞대결의 설욕을 안기며, 흔들리던 KIA 분위기를 되살린 주역이 됐다. 김태군, 올러와 호흡 맞춰 삼성 타선 봉쇄

타석에서도 3타점 전부 책임지며 승리 견인

페덱 상대로 천적 면모 다시 입증

2026-08-13 B6면

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베테랑 포수 김태군(37)이 흔들리던 KIA 타이거즈를 다시 일으켜 세웠다.KIA는 전반기 막바지까지만 해도 5위 두산 베어스의 추격보다는 3위 kt 위즈를 따라잡는 데 더 신경을 썼을 정도로 분위기가 좋았다. 그런데 후반기 개막 이후 에이스 애덤 올러(작은 사진 왼쪽)가 내리 3연패하면서 치고 올라갈 동력이 꺼졌다. 그 사이 선두권 순위는 천지개벽 수준으로 뒤집혔고 두산에 4위 자리까지 뺏겼다.폭염 브레이크를 끝마친 11일 이범호 KIA 감독은 뚝심 있게 올러 카드를 내밀었다. 그 뒤에 감춰진 비장의 한 수는 포수 김태군이었다. 올 시즌 올러가 선발 등판했을 때는 한준수가 전담 포수로 마스크를 썼다. 올러가 지난달 28일 삼성전에서 1회에만 8실점하며 무너졌을 때도 마찬가지였다.김태군을 투입한 또 다른 노림수도 있었다. 김태군은 이날 삼성의 선발로 예고된 크리스 페덱(오른쪽)에게 첫 패배를 안긴 주역이 됐다. 페덱은 지난달 30일 KIA전 2회에 김태군에게 3점 홈런을 두들겨 맞으면서 와르르 무너졌다. 김태군은 이 경기에서 완벽한 투수 리드로 부진에 빠져 있던 제임스 네일을 심폐소생하기까지 했다.올 시즌 두 번째로 올러와 호흡을 맞춘 김태군은 1, 3, 5회에는 힘있는 직구 위주로 2, 4, 6회에는 변화구 비중을 크게 늘리는 볼 배합으로 삼성 타선을 교란했다. 올러는 6이닝 동안 4피안타 무4사구 1실점으로 호투하며 지긋지긋한 아홉수를 털어내고 다승(10승) 공동 선두에 이름을 올렸다.김태군은 타석에서도 눈부셨다. KIA는 2회말 나성범과 김선빈의 연속 안타로 무사 1, 2루의 찬스를 만들었다. 페덱을 상대로 강공으로는 점수를 뽑아내기 어려운 상황이었다. 하주석이 3루 방면 보내기 번트로 1사 2, 3루가 됐으나 오선우가 삼진으로 물러나면서 천금 같은 찬스가 물거품이 될 뻔했다. 이때 타석에 들어선 김태군이 보란 듯 2타점 2루타를 작렬했다.4회에는 1사 2, 3루서 큼지막한 희생플라이로 타점을 보탰다. KIA가 이날 뽑은 3타점이 모두 그의 방망이에서 나왔다. 7회 무사 1루에서는 보내기번트의 정석도 보여줬다. 페덱은 7이닝 4개의 안타와 3개의 볼넷을 내줬지만 삼진을 9개나 잡았을 정도로 힘이 넘쳤다. 페덱이 KIA에 패한 것이 아니라 김태군에게 패한 경기라는 말이 나올 정도였다.김태군은 경기 후 “그동안 아픈 적이 없었는데 올해는 두 번이나 다쳐 ﻿재활을 했다. 대졸 연습생, 신고선수 등 후배들과 이런저런 얘기를 나누면서 내가 정말 행복하게 야구를 했구나 싶었다. 그런 마음이 실전에서 조금 드러난 것 같다”고 말했다.