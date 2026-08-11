프로야구 1300만 관중의 꿈, 열쇠는 롯데·한화 ‘뒷심’

내년 ‘잠실 대체 구장’ 5750석 감소

올해 아니면 당분간 대기록 힘들어



LG·삼성·두산, 100만명 넘기며 흥행

롯데는 홈 경기 줄고 관중 수도 감소

완전체 타선 한화, 반전 여지 충분

이미지 확대 프로야구가 이번 시즌 최대의 흥행을 기록하고 있는 가운데 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 홈 관중 수가 지난해보다 소폭 감소한 것으로 나타났다. 사진은 롯데의 홈인 부산 사직구장에서 야구 열기에 흠뻑 젖어든 야구팬들의 모습.

롯데 자이언츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 프로야구가 이번 시즌 최대의 흥행을 기록하고 있는 가운데 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 홈 관중 수가 지난해보다 소폭 감소한 것으로 나타났다. 사진은 롯데의 홈인 부산 사직구장에서 야구 열기에 흠뻑 젖어든 야구팬들의 모습.

롯데 자이언츠 제공

이미지 확대 프로야구가 이번 시즌 최대의 흥행을 기록하고 있는 가운데 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 홈 관중 수가 지난해보다 소폭 감소한 것으로 나타났다. 사진은 한화의 홈인 대전 한화생명볼파크에서 야구 열기에 흠뻑 젖어든 야구팬들의 모습.

한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 프로야구가 이번 시즌 최대의 흥행을 기록하고 있는 가운데 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 홈 관중 수가 지난해보다 소폭 감소한 것으로 나타났다. 사진은 한화의 홈인 대전 한화생명볼파크에서 야구 열기에 흠뻑 젖어든 야구팬들의 모습.

한화 이글스 제공

세줄 요약 프로야구가 3년 연속 1000만 관중 돌파를 앞두었다. 올해는 1300만 관중 달성 가능성에 관심이 쏠리며, 잠실구장 철거와 대체 구장 축소로 내년 이후엔 대기록 도전이 더 어려워진다. 남은 경기 흥행의 열쇠는 롯데와 한화다. 3년 연속 1000만 관중 돌파 눈앞

1300만 달성 여부, 올해 최대 관심

롯데·한화 남은 홈경기 흥행이 변수

2026-08-12 B7면

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프로야구가 3년 연속 1000만 관중 돌파를 눈앞에 두고 있다. 역대 최다 관중(1231만 2519명) 기록을 세웠던 지난해보다 관중 증가 속도가 훨씬 빠르다. 관심은 역대 최다 관중 기록 경신 여부보다 1300만 관중을 돌파하느냐에 쏠린다.올해 이 기록을 달성하지 못한다면 향후 몇 년간은 당분간 대기록에 도전할 기회조차 사라진다. 올 시즌이 끝나면 서울 잠실구장이 철거되고 LG 트윈스와 두산 베어스가 잠실올림픽주경기장을 개축한 임시 대체 구장을 홈으로 사용하기 때문이다. 잠실구장은 현재 2만 3750석 규모로 운영되고 있지만 대체 구장은 1만 8000석 규모로 조성된다. 경기당 최대 5750명의 관중이 줄어든다. 연간으로 계산하면 82만 8000명에 달한다. 지금과 같은 대흥행의 시기가 계속 이어지더라도 1300만 관중을 넘어서기는 어렵다.폭염 브레이크로 프로야구 일정이 멈춰 선 지난 4일까지 KBO리그는 꼬박 500경기를 치렀고 898만 2231명의 관중이 야구장을 찾았다. 경기당 평균 1만 7964명꼴이다. 이 속도라면 시즌 최종일에는 1293만 4080명으로 1300만 관중의 턱밑까지는 도달할 수 있다.올해는 LG와 삼성 라이온즈가 최다 관중 1, 2위를 기록하며 ﻿인기를 쌍끌이했다. LG가 118만 3556명, 삼성이 114만 4271명이다. 두산도 104만 5121명으로 일찌감치 100만 관중을 넘어섰다. 최하위인 키움 히어로즈 역시 평균 1만 3133명의 관중이 들어차 지난해 평균 1만 2311명보다 늘어났다. ﻿9위까지 추락한 SSG 랜더스도 관중은 소폭 증가했다. SSG는 지난해 총관중 128만 1093명으로 경기당 1만 7549명의 관중을 기록했다. 올 시즌엔 홈에서 벌어진 50경기를 90만 933명이 지켜봐 평균 관중 수는 1만 8016명이다.지난해에 비해 관중이 줄어든 팀도 있다. ﻿롯데 자이언츠와 한화 이글스다. 거꾸로 보면 이들이 남은 홈경기에서 얼마나 많은 관중을 더 끌어당기느냐에 1300만 관중 돌파 여부가 달려 있다고 할 수 있다.롯데의 올 시즌 홈 관중은 총 97만 9127명으로 경기당 1만 9982명이다. 지난해엔 150만 7704명의 관중이 사직구장을 찾았다. 경기당 2만 653명꼴이었다. 평균 671명 정도가 줄었다. 지난해엔 홈에서 73경기를 치렀지만 올해는 홈경기가 71경기라 평균 관중으로 추산하면 시즌 종료 시점에는 141만 8722명의 관중을 기록하게 된다. 지난해에 비해 9만 명 가까이 감소한 수치다.한화는 올해 85만 3303명의 관중을 기록하고 있다. 평균 1만 6731명으로 지난해 1만 6874명에 미치지 못한다. 지난 시즌엔 정규리그 종료 시점까지 선두를 다퉜고 새로 건설된 한화생명볼파크에 대한 관심까지 더해져 무려 99.3%의 관중석 점유율을 기록했다. ﻿올 시즌 관중석 점유율도 98.4%에 달해 극적으로 관중 수를 늘리는 것은 사실상 불가능하다. 다만 한화는 여전히 가을야구를 사정권에 두고 있고, 부상 선수들이 속속 복귀하면서 완전체 타선을 구축한 만큼 반전의 여지는 충분하다.