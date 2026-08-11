폭염이 빚은 선발 빅매치, 곽빈-올러-카라스코 웃고 왕옌청-페덱-안우진은 울고

세줄 요약 폭염 브레이크가 끝난 KBO리그 재개전에서 에이스 맞대결이 펼쳐졌다. 곽빈은 6이닝 무실점 10탈삼진으로 한화를 압도했고, 올러는 6이닝 1실점으로 시즌 10승을 올렸다. 카라스코도 첫 승을 신고하며 선발진이 존재감을 보였다. 폭염 브레이크 뒤 KBO리그 재개, 에이스 총출동

곽빈 6이닝 무실점 10K, 두산은 불펜 난조 극복

올러 반등·카라스코 첫 승, 선발진 존재감 확인

이미지 확대 두산 곽빈이 11일 한화와의 잠실 홈경기에 선발 등판해 혼신의 힘을 다해 볼을 뿌리고 있다. 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 곽빈이 11일 한화와의 잠실 홈경기에 선발 등판해 혼신의 힘을 다해 볼을 뿌리고 있다. 두산 베어스 제공

이미지 확대 KIA 올러가 11일 삼성과의 홈경기에서 시즌 10승을 달성한 뒤 이범호 감독과 하이파이브를 나누고 있다. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 올러가 11일 삼성과의 홈경기에서 시즌 10승을 달성한 뒤 이범호 감독과 하이파이브를 나누고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 LG 카라스코가 11일 키움과의 원정경기에서 힘차게 볼을 뿌리고 있다. 카라스코는 이날 KBO리그 첫 승을 거뒀다. LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 카라스코가 11일 키움과의 원정경기에서 힘차게 볼을 뿌리고 있다. 카라스코는 이날 KBO리그 첫 승을 거뒀다. LG 트윈스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026시즌 프로야구가 길었던 폭염브레이크를 끝내고 11일 재개됐다. 사상 초유의 살인적 무더위로 폭염 브레이크가 선언되면서 10개 구단은 짧게는 6일부터 길게는 열흘까지 강제 여름방학에 들어갔다. 덕분에 리그가 재개된 이날은 각 팀의 에이스들이 총출동해 시즌 개막전이나 올스타전 이후 후반기 개막전을 방불케할 정도의 선발 맞대결이 펼쳐졌다.가장 관심을 모았던 카드는 잠실 한화 이글스-두산 베어스전이었다. 두산 곽빈과 한화 왕옌청이 선발 등판해 ‘미리 보는 아시안게임 결승전’이라는 얘기가 공공연하게 나돌았다. 왕옌청은 두산전에서 평균자책점 1.47로 매우 강한 면모를 과시했다. 반면 곽빈은 한화전에서 통산 4승 8패 평균자책점 5.33으로 약했다. 앞선 두 차례 맞대결에서도 모두 왕엔청이 승리를 거뒀다.어금니 꽉 깨물고 마운드에 오른 곽빈의 구위는 무시무시했다. 최고 구속 157km의 묵직한 직구와 커브, 슬라이더, 커터, 체인지업 등 다양한 변화구를 자유자재로 꽂아넣으며 6이닝을 무실점으로 틀어막았다. 2안타와 볼넷 1개만을 내줬을 뿐 이렇다할 위기조차 없었다. 2회까지 6개의 아웃카운트 중 5개를 삼진으로 채우는 등 10개의 탈삼진을 기록했다. 손 안에 들어온 승리를 불펜 난조로 날린 것이 아쉬울 따름이었다.왕옌청은 5이닝 동안 홈런 1개 포함 8안타를 맞았으나 어쨌든 3실점으로 버텨냈고 7회 홈런 2방으로 동점을 만든 타선의 지원을 받아 패전은 면했다.두산은 7회 1사 1, 3루서 박준순이 통렬한 좌월 3점포를 쏘아올리며 6-3 승리를 거뒀다.삼성 라이온즈 크리스 페덱과 KIA 타이거즈 애덤 올러의 자존심 싸움도 치열했다. 둘은 직전 등판에서 상대 타선에 무자비하게 난타당해 체면을 잔뜩 구긴터였다. 후반기 3경기에서 3패에 평균자책점 13.06으로 극심한 부진에 빠졌던 올러는 전반기 최고 투수로 평가받던 그 모습으로 돌아왔다. 직구와 슬러브 외에도 커브, 체인지업, 커터 등을 적절히 섞어어 6이닝 동안 4사구 없이 4개의 안타만 내주며 1실점으로 호투했다. 지긋지긋한 아홉수도 떨쳐버리며 시즌 10승으로 다승 공동선두에 이름을 올리는데도 성공했다. 페덱은 7이닝 동안 4안타와 4사구 3개를 내주며 선발의 임무를 다했지만 3실점으로 패전의 멍에를 썼다.KBO리그 데뷔 무대에서 7이닝 퍼펙트를 기록했던 LG 트윈스 카를로스 카라스코의 두 번째 선발 경기도 관심사였다. 카라스코는 키움 히어로즈 타선을 상대로 3회까지 퍼펙트 행진을 이어갔다. 4회말 서건창에게 3루수 방면 내야안타를 허용해 퍼펙트 행진에 제동이 걸렸고 5회에는 김건희, 임병욱, 박찬혁, 권혁빈에게 연속 4안타를 두들겨 맞아 2점을 내줬다. 그러나 LG 타선이 6회초 곧바로 2점을 뽑아준 덕분에 카라스코는 KBO리그에서 첫 승을 거두는데 성공했다.