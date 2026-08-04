LG와 kt, 데칼코마니처럼 바뀐 후반기 성적

세줄 요약 후반기 프로야구에서 LG와 kt의 성적이 정반대로 갈렸다. kt는 12승 1무 1패, 승률 0.923으로 1위까지 올랐고, LG는 3승 1무 11패로 최하위에 머물렀다. 마운드와 뒷문 안정성 차이가 흐름을 갈랐다. LG 추락, kt 비상으로 후반기 판세 급변

kt 12승 1무 1패, 승률 0.923로 1위 도약

LG 3승 1무 11패, 후반기 최하위로 추락

이미지 확대 이강철 kt 감독(오른쪽)이 1일 한화전에서 승리를 거둔 뒤 더그아웃으로 들어오는 선수들을 격려하고 있다. kt 위즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 이강철 kt 감독(오른쪽)이 1일 한화전에서 승리를 거둔 뒤 더그아웃으로 들어오는 선수들을 격려하고 있다. kt 위즈 제공

이미지 확대 염경엽 LG 감독이 사뭇 진지한 표정으로 경기를 지켜보고 있다. LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 염경엽 LG 감독이 사뭇 진지한 표정으로 경기를 지켜보고 있다. LG 트윈스 제공

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후반기 프로야구에서 가장 눈에 띄는 변화는 LG 트윈스의 추락과 kt 위즈의 비상이다. 극적인 대비를 이루는 두 팀의 행보는 마치 데칼코마니로 찍어낸 듯 닮았다. 정반대 방향으로.LG의 전반기 기세는 놀라웠다. ‘잘 풀리는 집’의 전형을 보여줬다. 지난 시즌 우승의 주역이었던 요니 치리노스와 마무리 유영찬의 부상, 타선의 집단 부진 등 시즌 초반부터 수많은 악재가 이어졌지만 아시아쿼터 라클란 웰스가 선발 한 자리를 꿋꿋하게 지켜낸 가운데 손주영의 마무리 전환, 오스틴 딘의 대폭발, 문정빈 등 기대주들의 성장 등이 전력의 빈틈을 기막히게 메웠다. 일부 팬들 사이에서 ‘LG에게 우주의 기운이 쏠린다’는 말이 나올 정도였다.kt는 전형적인 마운드의 팀이었지만 맷 사우어는 고만고만했고 케일럽 보쉴리는 부상으로 이탈했다. 떨어지는 마운드의 힘을 타선의 짜임새로 꾸역꾸역 메워내면서 선두권을 유지했다. 시즌 중반부로 접어들면서 줄곧 팀 타율 1위를 달리고 있을 정도로 잘했는데도 전반기에는 LG를 따라잡기가 너무나 힘겨웠다.올스타전을 기점으로 두 팀의 운명이 엇갈렸다. 어떤 방법을 동원해도 LG의 추락을 막을 수가 없었고 kt의 폭풍 같은 질주에 제동을 걸 수가 없었다.kt는 3일 기준 후반기 12승 1무 1패로 급상승하며 단숨에 1위로 뛰어올랐다. 승률이 무려 0.923이나 된다. 전반기 막바지부터 9연승(1무 포함)을 달리다 1패한 뒤 또다시 내리 6연승을 기록했다. 후반기 평균자책점(2.69) 1위의 마운드가 연승 행진의 든든한 밑바탕이었다.반면 LG는 3일 기준 3승 1무 11패로 가라앉았다. 승률 0.214로 독보적인 꼴찌다. 후반기 승률 2할대 팀은 LG뿐이다. 전반기 마지막 경기부터 8연패한 것이 결정타였다. 염경엽 LG 감독도 “8연패를 당하는 동안은 뭘 해도 안 되더라”고 푸념하기도 했다. 이후 승패를 번갈아 하며 보합세를 보이나 했는데 두산 베어스와의 주말 3연전에서 1무 2패로 다시 주저앉았다. 1일 첫선을 보인 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 7이닝 퍼펙트로 마운드를 지켰지만 그의 활약조차 승리로 챙겨주지 못할 정도로 뒷문이 헐거워졌다. LG의 후반기 팀 평균자책점은 6.83으로 최하위다.