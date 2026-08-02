아깝다 퍼펙트게임...LG 새 외인투수 카라스코, KBO리그 데뷔전서 사고칠 뻔

세줄 요약 LG 새 외국인투수 카를로스 카라스코가 KBO리그 데뷔전에서 7이닝 동안 단 한 명도 출루를 허용하지 않는 완벽한 투구를 선보였다. 그러나 LG가 8회부터 불펜을 가동한 뒤 동점을 허용해 경기는 2-2 무승부로 끝났고, 퍼펙트게임과 승리도 함께 날아갔다. 7이닝 무출루 호투, 퍼펙트게임 기대감

LG 불펜 난조로 2-2 무승부, 승리 무산

싱커·커터·커브 활용한 정교한 제구력

이미지 확대 LG 새 외국인투수 카를로스 카라스코가 1일 두산과의 잠실 맞대결에 선발 등판해 7이닝을 퍼펙트로 막아낸 뒤 관중석을 향해 손을 들어보이고 있다. LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 새 외국인투수 카를로스 카라스코가 1일 두산과의 잠실 맞대결에 선발 등판해 7이닝을 퍼펙트로 막아낸 뒤 관중석을 향해 손을 들어보이고 있다. LG 트윈스 제공

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이미지 확대 LG 카라스코가 1일 두산 타자들을 상대로 힘차게 공을 던지고 있다. LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 카라스코가 1일 두산 타자들을 상대로 힘차게 공을 던지고 있다. LG 트윈스 제공

이미지 확대 LG 카라스코가 1일 두산 타자들을 상대로 힘차게 공을 던지고 있다. LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 카라스코가 1일 두산 타자들을 상대로 힘차게 공을 던지고 있다. LG 트윈스 제공

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아깝다. 퍼펙트게임….프로야구 LG 트윈스의 새 외국인투수 카를로스 카라스코가 한국프로야구 데뷔전에서 그야말로 초대형사고를 칠 뻔했다.메이저리그 통산 112승에 빛나는 카라스코가 1일 드디어 KBO리그에 첫선을 보였다. 무시무시했다. 7이닝 동안 단 한 명의 타자에게도 출루를 허용하지 않았다. 투구수도 단 74개. 누구도 입 밖으로 꺼내지 않았지만 프로야구 출범 이후 첫 퍼펙트게임의 역사가 이뤄질 수도 있었다.LG 벤치는 무리하지 않았다. 투구수 70구 정도에서 끊겠다던 당초 계획대로 8회부터는 불펜에 마운드를 넘겼다. 믿었던 우강훈과 마무리 손주영이 두산 베어스 타선을 끝까지 막아내지 못해 결국 2-2 무승부로 끝나면서 카라스코의 승리는 물거품이 됐다.최고 구속이 150㎞를 넘지 못했다는 게 유일한 옥의 티였지만 볼끝이 살아있었고 변화구가 꺾이는 각도 역시 날카로웠다. 구종의 다양성과 절묘한 제구력을 앞세운 공격적인 피칭도 인상적이었다. 전반적으로 패스트볼 위주의 피칭이었지만 힘이 떨어지는 직구(포심 패스트볼, 5개)보다는 싱커(17개)와 커터(15개)의 비중이 훨씬 높았다. 변형 패스트볼 계열을 잘 활용해 끊임없이 구속과 볼끝에 변화를 줬다. 타자 입장에서는 같은 코스로 들어오는 공도 똑같은 공이 하나도 없는 것처럼 느껴질 수밖에 없었다.첫 등판이었음에도 낯선 KBO리그의 ABS존을 정확하게 파악하고 보더라인을 집중적으로 공략했다. 특히 스트라이크존 아래쪽에 걸치도록 떨어뜨리는 커브에 두산 타자들은 속수무책이었다. 타자의 눈에는 영락없는 볼인데 ABS 상으로는 스트라이크존 최하단을 스치고 들어온 것으로 나타났다. 통상 우투수의 경우 왼손 타자에게는 바깥쪽으로 휘는 구종을 많이 던지는데 카라스코는 왼쪽 타자의 몸통을 향해 날아가는 변화구를 구사했다는 점도 눈길을 끌었다. 타자가 다급하게 몸을 돌려 피했는데 공은 스트라이크존 근처에서 급격하게 오른쪽으로 휘며 스트라이크존 왼쪽 끝단을 파고들었다.볼배합도 영리했다. 두산 타자들은 수싸움에서부터 압도됐다. 3회까지는 거의 싱커, 커터, 슬라이더 등 3개 구종으로 두산 타자들을 농락했다. 슬라이더도 옆으로 휘는 공과 아래로 떨어지는 공이 있어 노림수가 통하지 않았다. 타자일순한 4회에 처음 체인지업을 구사했고 5회부터는 체인지업과 커브를 본격적으로 레퍼토리에 추가했다.대단한 피칭이었다는 점은 부인할 수 없지만 이제 한 경기를 치렀을 뿐이다. 적어도 3~4경기는 더 지켜봐야 카라스코의 경쟁력을 제대로 가늠할 수 있다. 삼성 라이온즈의 크리스 페덱 역시 첫 경기에서 6이닝 동안 안타 1개, 볼넷 1개만 내주며 강렬한 인상을 남겼다. 두 번째 경기에서 6이닝 6안타 2실점, 세 번째 경기에서 5이닝 6안타(2홈런 포함) 6실점 등으로 경기를 거듭할수록 페이스가 떨어졌다. 구위에는 큰 변화가 없었지만 상대 타자들이 충분히 공략할 수 있는 포인트가 생겼다는 얘기다.카라스코에게도 그런 시기는 반드시 온다. 그 기간을 어떻게 극복하느냐에 LG의 올 시즌 최종성적이 달렸다.