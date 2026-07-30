믿었던 ‘원투펀치’ 흔들… KIA 마운드 초비상

에이스 올러도 네일도 불안불안

이미지 확대 KIA 타이거즈 투수 애덤 올러(왼쪽)가 지난 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에서 최악의 피칭을 하자 ﻿포수 한준수 등이 마운드에 모여 그의 상태를 점검하고 있다.

KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 투수 애덤 올러(왼쪽)가 지난 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에서 최악의 피칭을 하자 ﻿포수 한준수 등이 마운드에 모여 그의 상태를 점검하고 있다.

KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 KIA 네일이 지난달 25일 서울 고척스카이돔에서 열렸던 키움 히어로즈 원정경기에서 피칭을 마친 뒤 더그아웃으로 돌아와 경기 상황을 지켜보고 있다.

KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 네일이 지난달 25일 서울 고척스카이돔에서 열렸던 키움 히어로즈 원정경기에서 피칭을 마친 뒤 더그아웃으로 돌아와 경기 상황을 지켜보고 있다.

KIA 타이거즈 제공

세줄 요약 전반기 KIA를 이끌던 외국인 원투펀치 올러와 네일이 후반기 들어 급격히 흔들린다. 올러는 3경기 연속 패전과 조기 강판으로 무너졌고, 네일도 압도적 구위를 잃었다. 선발진 약화가 불펜 부담과 순위 하락으로 이어진다. 전반기 이끈 원투펀치 후반기 동반 부진

올러 조기 강판·연패, 네일 구위 저하

선발 약화로 불펜 부담과 순위 경쟁 악화

2026-07-30 B6면

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전반기 프로야구를 호령하며 KIA 타이거즈의 상위권 싸움을 이끌었던 ‘최강 원투펀치’의 위력이 후반기 들어 뚝 떨어졌다. 든든했던 마운드의 축이 뿌리째 흔들리면서 KIA의 시즌 구상에도 비상이 걸렸다. 상위그룹 추격은 언감생심이고 28일에는 두산 베어스에 4위 자리를 내주기까지 했다.에이스 애덤 올러의 급격한 난조는 충격적인 수준이다. 올러는 전반기 내내 압도적인 피칭을 했다. 다승(9승) 공동 1위, 평균자책점(2.36) 2위, 탈삼진(108개) 2위 등 트리플크라운을 노릴 만한 성적이었다. 그런 올러가 후반기 시작과 함께 완전히 다른 투수가 됐다. 후반기 들어 등판한 3경기에서 단 한 차례도 5이닝을 채우지 못하고 모두 패전의 멍에를 썼다.28일 삼성 라이온즈전은 최악이었다. 1이닝 동안 홈런 포함 7개의 안타와 볼넷 3개를 내주며 8실점했다. 4월 말부터 5월 초 사이에도 3연패를 당하며 잠시 주춤했던 적은 있지만 초반에 이렇게까지 무너진 적은 없었다. 직구는 시속 150㎞대 초반을 찍었지만 볼끝이 밋밋했다. 주무기인 슬러브는 번번이 스트라이크존을 벗어났다. 더 이상 던질 공이 없었다. 올러의 표정에도 당황한 기색이 역력했다. 올러의 평균자책점(3.36)은 28일 기준 7위까지 떨어졌다. 이범호 KIA 감독은 전반기 마지막 선발 로테이션에서 올러를 제외하는 초강수까지 동원하며 그의 체력 안배에 공을 들였는데 모든 것이 허사가 됐다.제임스 네일의 행보도 불안하기는 마찬가지다. 후반기 첫 등판이었던 SSG 랜더스전에서는 7이닝 2실점으로 호투하며 기대를 모았으나 지난 24일 키움 히어로즈전에서는 6이닝 4실점으로 다시 흔들렸다. 경기 운영 능력이 좋아 근근이 버텨내고는 있지만 상대를 압도했던 힘은 사라졌다.심각한 부분은 ‘원투펀치 잔혹사’가 단순히 외국인 투수 두 명의 부진으로 끝나지 않는다는 점이다. KIA는 3~5선발이 상대적으로 약하다. 베테랑 양현종은 경기 운영 능력은 뛰어나지만 타자를 윽박지를 만한 구위는 아니다. 투구수와 이닝도 조절해 줘야 한다. 젊은피 황동하는 풀타임 선발 경험이 없다. 지금처럼 버텨주는 것만으로도 감지덕지다. 아시아쿼터 시라카와 게이쇼는 첫 등판을 제외하고는 선발승이 없다.원투펀치가 흔들리면 연패에 빠질 가능성이 매우 높은 구조다. 믿고 가야 할 에이스들이 조기 강판될 경우 불펜진의 부담도 가중된다. 가뜩이나 KIA는 뒷문이 불안한 상태다. 마운드 전체가 도미노처럼 쓰러질 수도 있다.가을야구를 향한 순위 싸움이 본격적인 진흙탕 싸움으로 치닫는 가운데 선발진의 두 기둥이 컨디션을 회복하지 못한다면 KIA의 후반기 행보는 더 험난해질 수밖에 없다.