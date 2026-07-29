백업인 줄 알았는데 벌써 10홈런…문정빈 있어 밝은 LG 미래

키움전서 홈런포에 결승타 치며 활약

타율 0.330에 OPS 1.118로 존재감

자신만의 존 설정…위협적 타자 진화

이미지 확대 LG 트윈스 문정빈이 28일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 키움 히어로즈의 경기를 마친 뒤 취재진과 수훈선수 인터뷰를 하고 있다. 2026.7.28 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 LG 트윈스 문정빈이 28일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 키움 히어로즈의 경기를 마친 뒤 취재진과 수훈선수 인터뷰를 하고 있다. 2026.7.28 류재민 기자

이미지 확대 LG 트윈스 문정빈이 28일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 키움 히어로즈의 경기에서 안타를 친 뒤 주먹을 불끈 쥐고 포효하고 있다. 2026.7.28 LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 트윈스 문정빈이 28일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 키움 히어로즈의 경기에서 안타를 친 뒤 주먹을 불끈 쥐고 포효하고 있다. 2026.7.28 LG 트윈스 제공

세줄 요약 LG 문정빈이 키움전에서 시즌 10호 홈런과 결승타를 터뜨리며 5-3 승리를 이끌었다. 43경기 타율 0.330, OPS 1.118로 리그 정상급 성적을 내며 백업 유망주에서 핵심 전력으로 떠올랐다. 문정빈, 키움전 10호 홈런과 결승타

43경기 타율 0.330, OPS 1.118 기록

백업 유망주에서 LG 핵심 전력으로 성장

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연봉 3500만원, 1군은 올해 막 본격적으로 경험하기 시작한 유망주가 벌써 10홈런이나 날리는 반전 드라마를 쓰고 있다. 본인조차 놀라는 성적에 LG 트윈스의 미래도 함께 밝히고 있다.문정빈은 28일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 키움 히어로즈의 경기에서 5번 타자 1루수로 선발 출전해 3타수 2안타(1홈런) 2타점 2득점 1볼넷으로 LG의 5-3 승리를 이끌었다. 5회말 시즌 10호째를 기록한 대형 홈런, 7회말 3-3 동점 상황에서 나온 결승타로 이날 경기의 하이라이트를 장식했다.후반기 리그 전체에서 가장 부진했던 LG로서는 문정빈의 활약 속에 모처럼 LG다운 경기를 펼쳤다는 점이 고무적이었다. 선발과 불펜의 안정적인 투구, 승부처에서 점수를 낼 줄 아는 타선의 적절한 화력이 뒷받침되면서 전반기 잘하던 때의 LG 모습이 나왔다.경기 후 취재진과 만난 문정빈은 홈런 상황에 대해 “우리 팀이 점수를 내고 끌려가는 경기를 하고 있어서 1점을 내야겠다고 생각했다”면서 “다행히 경기 전 감이 좋아서 한번 노려봐야겠다 싶었는데 좋은 결과가 나왔다”고 떠올렸다.이날 활약으로 문정빈은 정규시즌 43경기 타율 0.330(115타수 38안타) 10홈런 31타점 18득점 OPS(출루율+장타율) 1.118을 기록하게 됐다. 경기 수는 적지만 리그에서 손꼽힐 만한 성적이다. 특히 타율과 출루율(0.414)은 리그 최정상급으로 평가된다. 2022년 신인드래프트서 2차 8라운드 77순위로 입단했고 지난해 처음 1군 무대를 밟아 21경기 타율 0.167에 불과한 성적을 냈던 선수라고는 믿기 어려운 발전이다.문정빈은 “우리 팀이 좋은 선배님들이 많아서 올해는 1군에서 뛰기 어렵겠다고 생각했다”면서 “그래도 최선을 다해 열심히 하다 보면 기회가 있지 않을까 했다”라고 밝혔다. 올해 목표했던 1군 경기 10홈런도 이날 달성한 만큼 앞으로 더 많은 기회가 갈 것으로 보인다.문정빈의 성적은 운이나 우연이 아닌 노력과 분석의 결과라는 점에서 더 의미가 있다. 문정빈은 “타석에 들어가면 항상 피치 터널을 생각한다”면서 “그 범위를 너무 넓게 보기보다는 내가 가장 잘 칠 수 있는 코스만 설정해서 치려고 한다”고 밝혔다. 자신만의 존을 설정하고 승부를 걸다 보니 무리한 타격이 없고 자연스럽게 성적으로 이어지고 있다. 염경엽 LG 감독이 문정빈에게 “직구를 놓치지 말아라”고 조언했는데 감독의 말에 따라 직구 승부에 적극적으로 임하다 보니 변화구 대응 능력까지 같이 좋아졌다.백업 선수인 줄 알았던 문정빈의 활약은 LG의 자부심이기도 하다. 그는 “2군 감독님과 코치님 등 모든 지도자분이 퓨처스 선수들을 위해 열정적으로 가르쳐주신 덕분에 성장할 수 있었다”고 공을 돌렸다. LG의 프랜차이즈 스타였다가 한화 이글스로 이적한 채은성의 응원가를 물려받은 그는 지난해 좋지 않았던 팬들의 여론까지 돌려놨다.활약이 좋다 보니 LG 팬들은 문정빈에 더해 문보경, 문성주까지 ‘문·문·문 트리오’에 큰 기대를 걸고 있다. 문정빈은 “팬분들께서 기대를 많이 해주시는 것 같아 ‘문·문·문 트리오’가 될 수 있게 더 열심히 해보겠다”고 각오를 다졌다.