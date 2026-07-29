천당이냐, 지옥이냐… 사생결단 ‘8월의 레이스’

팀별 희비 극명하게 갈리는 KBO

이미지 확대 프로야구 KBO리그 각 구단이 ‘가을야구’ 합류 및 유리한 고지 점령을 위해 순위 경쟁을 본격화하고 있다. ① 리그 단독 선두 삼성 라이온즈 선수들이 승리 뒤 마운드에 모여 자축하고 있다. ② 지난 1일 SSG 랜더스와 연장 승부에서 심판 판정에 항의하던 이범호 KIA 타이거즈 감독이 퇴장당하는 모습. ③ 전반기 1위에서 후반기 3위까지 내려온 염경엽 LG 트윈스 감독.

각 구단 제공 닫기 이미지 확대 보기 프로야구 KBO리그 각 구단이 ‘가을야구’ 합류 및 유리한 고지 점령을 위해 순위 경쟁을 본격화하고 있다. ① 리그 단독 선두 삼성 라이온즈 선수들이 승리 뒤 마운드에 모여 자축하고 있다. ② 지난 1일 SSG 랜더스와 연장 승부에서 심판 판정에 항의하던 이범호 KIA 타이거즈 감독이 퇴장당하는 모습. ③ 전반기 1위에서 후반기 3위까지 내려온 염경엽 LG 트윈스 감독.

각 구단 제공

세줄 요약 프로야구 KBO리그 8월 일정이 순위 싸움의 분수령으로 떠올랐다. 1위 삼성과 2위 kt는 하위권 팀과의 대진이 많아 비교적 수월한 반면, LG·두산은 잠실 라이벌전과 강팀 연전이 이어져 부담이 컸다. KIA는 삼성·NC·kt·LG를 잇달아 만나 험난하다. 8월 성적이 순위 결정짓는 분수령

삼성·kt는 대진운 좋고 여유로운 편

LG·두산·KIA는 강팀 연전 부담 가중

2026-07-29 B7면

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프로야구 KBO리그 정규시즌은 이제부터 절정으로 치닫는다. 8월 한 달의 성적이 시즌 최종 순위로 굳어질 가능성이 높다.8월 15일 이후로는 새 외국인 선수를 데려오더라도 포스트시즌에 투입할 수 없다. 8월 내에 승부수를 던지고 그 결과를 확인해야 한다. 그런데 8월 일정을 들여다보면 팀별로 희비가 극명하게 엇갈린다. 순위가 높은 팀들이 대진운이 좋고 갈 길 바쁜 팀들일수록 험난한 가시밭길을 지나야 한다.28일 기준 팀별 대진 일정을 살펴보면 1위 삼성 라이온즈의 발걸음이 경쾌하다. 8월 28일 kt 위즈(2위)를 만나기 전까지는 2, 3위 팀과 부담스러운 맞대결이 없다. 8월 7~9일 두산 베어스(5위)와 홈 3연전을 펼친 뒤 광주로 이동해 KIA 타이거즈(4위)를 상대하는 일정이 최대 난관이다. 삼성은 올 시즌 두산에 6승1무5패로 호각세를 보였고 KIA에는 3승5패로 열세에 놓였다.kt 역시 8월 18일 LG 트윈스(3위)전까지는 주로 하위권 팀들과 만난다. 8월 4~6일 벌어지는 KIA와의 광주 3연전만 잘 넘기면 된다. 8월 말에야 두산, 삼성과 맞붙는 일정이라 시원하게 여름을 보낼 수 있을 전망이다.‘한 지붕 두 가족’ LG와 두산은 천당과 지옥을 오간다. 두 팀은 이번 주말 잠실 라이벌전으로 8월을 연다. LG는 그다음 주말 KIA를 만나고 8월 18일부터는 kt와 3연전을 치르는 등 징검다리를 건너뛰며 부담스러운 맞대결을 펼쳐야 한다.두산도 동병상련이다. NC 다이노스(7위)-삼성-한화 이글스(6위)-KIA-NC-롯데 자이언츠(8위)-kt 순으로 중하위 팀과 상위권 팀을 번갈아 만난다.KIA 앞에는 지옥으로 가는 문이 열린다. 당장 오는 30일까지 선두 삼성과의 힘겨운 원정 3연전이 펼쳐진다. 이후 창원으로 이동해 NC를 만나고 광주로 돌아와 kt를 상대해야 한다. 이후 잠실로 올라가 LG전을 치른 뒤 광주에서 또다시 삼성과 격돌한다. 그다음도 선발진이 탄탄한 두산전이다. 숨 돌릴 틈조차 없다.현재의 순위와 일정만 놓고 보면 8월 한 달 동안 1, 2위와 3위, 4위 간의 격차가 더 벌어질 가능성이 높아 보인다. 게다가 삼성과 kt는 전통적으로 여름에 강한 면모를 보여 왔다. 2021년부터 지난해까지 5년간 성적을 종합해 봐도 kt가 승률 0.611, 삼성이 0.565로 각각 2, 3위에 올라 있다.진정한 8월의 강자는 따로 있다. 같은 기간 승률 0.631을 기록한 1위 LG다. LG는 지난해엔 무려 18승1무6패 승률 0.750으로 ‘광란의 8월’을 보냈다. 9월 반타작을 하고도 한화의 추격을 뿌리치고 페넌트레이스 1위를 차지할 수 있었던 배경이다. 8월의 징검다리를 잘 건너기만 한다면 다시 정상으로 향하는 꽃길이 될 수도 있다. 경쟁팀과의 맞대결에서 거두는 1승은 2승 이상의 효과가 있기 때문이다.