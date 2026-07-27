‘1이닝 8실점’ 후반기 꼴찌 염경엽 특단 조치 내렸다…LG 1군 코치진 대거 개편

후반기 1승 8패…한화전서 충격패

코치진 8명 자리 바꿔 분위기 쇄신

이미지 확대 염경엽 감독. LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 염경엽 감독. LG 트윈스 제공

세줄 요약 후반기 1승 8패로 최하위에 처진 LG 트윈스가 1군과 퓨처스 코치진 보직을 대거 개편했다. 송지만 코치를 타격 코치로 옮기고, 수비·배터리·주루 등 8명 역할을 조정해 분위기 쇄신에 나섰다. 후반기 부진 속 LG, 코치진 대거 개편 단행

송지만·김일경 등 1군과 퓨처스 보직 재배치

구단, 선수단 분위기 쇄신 위한 특단 조치

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후반기 프로야구에서 1승 8패로 전체 꼴찌의 성적을 기록 중인 LG 트윈스가 코치진 보직 개편의 칼을 빼 들었다. 코치진 개편은 감독 교체를 제외하고 구단이 할 수 있는 가장 강한 조치로 여겨진다는 점에서 LG가 분위기 전환에 성공할지 주목된다.LG는 27일 송지만 1군 주루·외야 코치를 1군 타격 코치로 이동시키는 등 1군과 퓨처스(2군) 코치진의 보직을 변경했다고 밝혔다. 총 8명의 코치가 보직을 옮겼다.기존 수비를 담당했던 김일경 코치는 퀄리티 컨트롤(QC) 겸 수비 코치로 역할을 넓혔다. 퓨처스팀에 있던 윤진호 코치가 1군 수비 코치로 합류하며 김용의 잔류군 타격 코치는 1군 주루·외야 코치로 이동해 1군 선수단과 호흡을 맞춘다.최경철 퓨처스 배터리 코치가 1군 배터리 코치로 새롭게 합류한다. 기존 1군을 이끌던 스즈키 후미히로 배터리 코치는 퓨처스 배터리 코치로 자리를 옮기고, 김재율 1군 타격 코치는 잔류군 타격 코치로 이동했다. 정주현 퓨처스 작전 코치는 작전 및 수비 코치를 함께 맡게 됐다.지난해 우승을 일군 코치진을 바꾸는 만큼 LG의 이번 결단은 특단의 조치로 풀이된다. LG는 전반기 마지막 경기에서 삼성 라이온즈에 패하며 1위를 내주더니 후반기 개막과 함께 연패에 빠지며 최근 8연패를 기록했다. 지난 25일 대전 한화 이글스전에서 연패를 끊었지만 26일 8회말에만 10점을 내주는 부진한 경기력으로 4-14로 완패하는 충격적인 경기력을 보였다.전반기 승차 없는 2위였던 LG는 이날 기준 삼성에 5경기 뒤진 3위로 내려왔다. LG 구단은 이번 개편에 대해 “선수단 분위기 변화를 위해 일부 코치진의 보직 변경을 단행했다”고 설명했다.