프로야구 KIA 구단주, 선수단에 스마트 워치등 가전 선물

세줄 요약 KIA 송호성 구단주가 치열한 순위 경쟁을 이어가는 1군 선수단과 코치진에 스마트 워치, 무선 이어폰, 헤어드라이어 등 가전제품을 전달했다. 구단주는 무더위 속에서도 최선을 다해 팬들에게 감동을 주는 선수단에 감사와 응원을 전했고, 나성범은 가을야구 진출을 위해 남은 경기에 집중하겠다고 했다. 송호성 구단주, 선수단에 가전제품 선물

무더위 속 순위 경쟁, 구단주 격려 전달

나성범, 가을야구 향한 남은 경기 다짐

이미지 확대 KIA 타이거즈 주장 나성범이 송호성 구단주의 선물을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. KIA 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 주장 나성범이 송호성 구단주의 선물을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. KIA 제공

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프로야구 KIA 타이거즈 송호성 구단주가 치열한 순위 경쟁을 이어가는 선수단에 가전제품을 선물해 힘을 불어넣었다.KIA는 24일 “송호성 구단주가 1군 선수단과 코치진에 스마트 워치, 무선 이어폰, 헤어드라이어 등 가전제품을 전달했다”고 밝혔다.송 구단주는 “언제나 그라운드에서 최선을 다하는 모습과 좋은 경기력으로 팬들에게 감동을 선사하는 선수단의 노고에 감사한다. 무더위로 힘든 시기이지만 끝까지 힘을 내 좋은 결실을 맺길 바란다”고 격려했다.주장 나성범은 선수단을 대표해 “선수단이 오직 경기에 집중할 수 있게 좋은 환경을 만들어 주고 아낌없는 지원을 보내 주시는 구단주님께 진심으로 감사드린다. 가을야구 진출을 위해 남은 경기도 최선을 다하겠다”고 다짐했다.2024년 통합 우승을 달성했던 KIA는 2025시즌에는 8위로 추락했지만, 올 시즌은 23일까지 49승 2무 42패를 기록해 4위를 달리고 있다.