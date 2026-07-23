“큰일 났다”던 페덱, KBO 데뷔전 큰일 냈다

삼성 새 외국인 투수 첫 등판 승리

출격 전 볼끝 밋밋하자 벤치 소동

“불펜보다 실전 때 어깨 더 많이 써”

이미지 확대 크리스 페덱 닫기 이미지 확대 보기 크리스 페덱

세줄 요약 삼성 라이온즈 새 외국인 투수 크리스 페덱이 KBO 데뷔전에서 6이닝 무실점 7탈삼진으로 롯데 타선을 제압했다. 불펜에서는 구위가 밋밋했지만 실전에서는 시속 150㎞ 직구와 변화구를 앞세워 승리를 챙겼고, 한국 타자와 ABS존 적응도 자신했다. 불펜과 실전 다른 구위, 데뷔전 반전

6이닝 무실점 7탈삼진, 승리 투수

한국 타자·ABS존 적응 자신감 표명

2026-07-23 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“이거 큰일 났는데요.”프로야구 삼성 라이온즈의 베테랑 포수 강민호가 지난 18일 불펜에서 새 외국인 투수 크리스 페덱의 볼을 받아본 뒤 장탄식을 했다. 이날 KBO 무대 첫 선발 등판을 앞두고 있던 페덱의 구위가 기대했던 것과는 너무나 달랐던 것. 구속도 거의 130㎞대에 머물렀고 볼끝이 밋밋했다. 강민호는 “볼이 살아 들어오지 않는다”고 이종열 단장에게 페덱의 상태를 알렸다.실전 마운드에 오른 페덱은 야수로 돌변했다. 그가 1회 첫 타자였던 롯데 자이언츠 황성빈에게 시속 150㎞의 빠른 공을 던지자 이 단장은 “이제 됐다”며 안도의 한숨을 쉬었다. 이후 페덱은 시원시원한 직구와 다양한 변화구를 섞어가며 롯데 타선을 농락하듯 갖고 놀았다. 페덱은 6이닝 동안 삼진 7개를 솎아내며 무실점으로 롯데 타선을 막아내 첫 등판부터 승리 투수가 됐다. 안타와 볼넷은 각각 1개씩만 허용했다.페덱은 불펜과 실전 마운드의 모습이 달랐던 것에 대해 “투수의 어깨에 장전된 공은 한정적이다. 불펜에서 낭비하는 것보다 마운드에서 더 많이 쓰는 게 좋다. 그래서 보통 불펜에서는 전력 피칭을 하지 않는다. 마운드에 오르면 아드레날린이 솟구치면서 더 강한 공을 던질 수 있다고 믿는다”고 설명했다.물론 실전을 위한 철저한 준비가 밑바탕에 깔려 있었다. 페덱은 “미국에 있을 때부터 김하성 등에게 한국 타자들에 대한 얘기를 많이 들었다. 콘택트형 타자들이 많아 미국에서는 헛스윙이 나올 공을 번번이 커트당한다고 하더라. 번트나 세밀한 작전도 많다고 알고 있다”며 미국에서부터 단단히 준비하고 있었다고 말했다.이어 “첫 이닝에서는 꽤 긴장했는데 그 이후로는 어떤 리그라도 야구는 똑같다는 마음으로 경기에 집중했다. 이닝마다 수정해야 할 부분을 고쳐가면서 타자들의 반응을 체크했던 것이 좋은 결과로 이어졌다. 일단 홈구장에서는 ABS존을 잘 활용한 것 같은데 다른 구장에서는 더 적응력을 키우고 가다듬어야 한다”고 덧붙였다.새로운 환경에 적응하기 위한 노력은 현재진행형이다. 페덱은 “공인구는 다르지만 매일 캐치볼을 하며 적응해 가고 있다. 불펜에서도 트래킹 장비의 데이터를 확인해가면서 볼의 변화를 체크한다. 게임 플랜을 짜기 위해 포수와도 얘기를 많이 한다”고 귀띔했다. 그는 “그러나 그것보다 중요한 것은 마운드에서 즐겨보자는 마인드”라며 환하게 웃었다.