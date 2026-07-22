긴급 폭우에 방수포도 못 덮었다…6연패 LG, 일단 하루 쉬나

세줄 요약 서울 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기가 3회말 갑작스런 폭우로 중단됐다. 방수포를 덮으려 했지만 비가 너무 거세 내야가 물에 잠겼고, 6연패에 빠진 LG와 순위 도약을 노린 NC의 승부는 재개가 불투명해졌다. 잠실 LG-NC전, 3회말 폭우로 긴급 중단

방수포 설치도 실패, 내야 물바다 상황

6연패 LG 반등 기회와 NC 도약 무산

이미지 확대 22일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기 도중 3회말 세찬 비가 내리면서 경기가 중단됐다. 2026.7.22 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 22일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기 도중 3회말 세찬 비가 내리면서 경기가 중단됐다. 2026.7.22 류재민 기자

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서울에 기습적인 폭우가 쏟아지면서 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기가 긴급히 중단됐다. 삽시간에 비가 쏟아지면서 방수포도 덮지 못한 상황이다.22일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기 도중 0-0이던 3회말 LG의 공격 상황에서 갑자기 비가 쏟아졌다. 경기 전 잠시 비가 내렸다가 다시 맑아지면서 무사히 제시간에 경기를 시작했지만 재개가 불투명한 상황이다.이날 LG는 앤더슨 톨허스트, NC는 라일리 톰슨을 선발로 내세운 상황이었다. 전반기 마지막 경기를 시작으로 전날까지 6연패에 빠진 LG로서는 사생결단의 승부였고, 5강권에 진입해야 하는 NC 역시 LG를 잡고 도약할 좋은 기회였다.에이스들의 맞대결답게 득점 없이 경기가 빠르게 진행됐다. 연패 기간 타선이 깊은 침체에 빠진 LG는 안타 1개 없이 속절없이 돌아서며 이날도 불안감이 드리웠다. NC는 김주원과 이우성이 각각 1안타씩 때렸지만 마찬가지로 득점은 없었다. LG는 1회초 수비 과정에서 김주원의 내야안타 때 실책을 범하기도 했다.3회초까지 무사히 진행되던 경기는 3회말을 기해 갑자기 분위기가 바뀌었다. 팬들은 갑자기 우산을 펼치며 비를 피했다. 이날 LG의 승리를 위해 시구와 시타에 나선 K팝그룹 아이딧의 장용훈과 박원빈도 내야석에서 경기를 지켜보다 긴급히 피신했다.오지환이 1루 땅볼로 물러난 뒤 이주헌의 타석에서 경기가 중단됐다. 구장 관계자들이 마운드와 홈플레이트에 방수포를 우선 덮고 내야 방수포를 설치하려고 했으나 비가 너무 거세지면서 방수포 작업에 실패했다. 결국 이 비로 내야가 물바다가 됐다.이날 수원 KT 위즈와 두산 베어스의 경기도 그라운드 사정으로 취소됐다. 잠실구장 역시 내야에 물이 흥건하면서 그라운드 상태가 영 좋지 않은 상황이다.