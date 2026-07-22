“내 동생이 성영탁인데”…돈 빌리고 안 갚는 친형에 “진심으로 사과”

금전 문제로 SNS 통해 입장문 올려

성영탁 팔아 사기 “동의한 적 없다”

이미지 확대 성영탁. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 성영탁. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 성영탁이 SNS에 올린 입장문 닫기 이미지 확대 보기 성영탁이 SNS에 올린 입장문

세줄 요약 KIA 타이거즈 불펜 성영탁이 SNS를 통해 친형의 금전 문제에 대해 입장을 밝혔다. 그는 형이 어릴 때부터 반복적으로 금전 문제를 일으켜 부모가 수습해 왔고, 자신도 가족으로서 힘든 시간을 보냈다고 설명했다. 자신과 부모는 형의 어떤 금전 행위에도 동의하거나 관여한 적이 없다고 선을 그었다. 친형 금전 문제에 대한 성영탁의 SNS 입장 표명

자신과 부모는 관여 없고 피해자에 유감 전달

이름 내세운 거래 제안엔 사실 확인 당부

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

KIA 타이거즈 불펜 투수 성영탁이 22일 새벽 소셜미디어(SNS)를 통해 친형을 둘러싼 금전문제에 관해 입장을 밝혔다.성영탁은 “최근 저의 형과 관련된 금전 문제로 많은 분들로부터 연락을 받게 되어 조심스러운 마음으로 이 글을 올린다”며 장문의 글을 올렸다.그는 “형은 어릴 때부터 금전적인 문제를 반복해서 일으켜 왔고, 그때마다 부모님께서 이를 수습하시느라 큰 고통을 겪으셨다”면서 “저 역시 가족이기에 오랜 기간 힘든 시간을 보내야 했고, 반복되는 문제로 인해 직접적인 관계를 끊고 운동에만 전념하며 지내왔다”고 밝혔다.이어 “형이 성인이 된 이후의 문제들에 대해서는 자세히 알지 못하며, 부모님께서 그동안 여러 차례 해결을 위해 애쓰셨지만 근본적인 해결에는 이르지 못했다”고 덧붙였다.최근 인터넷상에서는 성영탁의 형이 동생의 이름을 언급하며 돈을 빌리고 약속한 날짜가 돼도 돈을 갚지 않았다는 내용의 이야기가 퍼졌다. 피해를 주장하는 이들도 여러 명이다. 마음고생이 깊었던 성영탁은 결국 추가 피해를 막고 사과하기 위해 한밤중에 SNS를 통해 관련 내용을 밝힌 것으로 보인다.성영탁은 “분명히 말씀드리고 싶은 점은 저와 부모님은 형의 어떠한 금전적 행위를 동의하거나 관여한 사실이 없으며 앞으로도 그럴 것”이라며 “형으로 인해 피해를 입으신 분이 계시다면 그 심정을 헤아리며 깊은 유감의 뜻을 전한다”고 했다.이어 “혹시 저의 이름이나 저희 가족과의 관계를 언급하며 금전 거래를 제안 받으신다면 반드시 사실 여부를 확인해 주시기를 부탁드리며 저희와는 무관한 일이니 특별한 주의 부탁드린다”면서 “본의 아니게 시즌 중 이런 일로 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다”고 했다.2024 신인드래프트 10라운드 전체 96순위로 KIA에 입단한 성영탁은 지난해 45경기 52와3분의1이닝 3승 2패 7홀드 평균자책점 1.55를 기록하며 KIA의 핵심 투수로 자리 잡았다. 올해는 정해영을 대신해 마무리 투수 역할을 맡았었다가 최근 부진으로 보직을 내놨다. 올 시즌은 34경기 35와3분의2이닝 2승 1패 12홀드 3세이브 평균자책점 3.28을 기록 중이다.