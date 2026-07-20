한화는 왜 안 좋은 일만…이번엔 강백호 이탈, 후반기 비상 걸렸다

전날 키움전에서 통증 느끼고 교체돼

고질병인 옆구리 외복사근 손상 발견

이미지 확대 한화 이글스 강백호가 3일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화의 경기가 끝나고 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.7.3 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 강백호가 3일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화의 경기가 끝나고 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.7.3 류재민 기자

세줄 요약 한화 강백호가 왼쪽 옆구리 외복사근 손상 진단을 받고 1군에서 이탈했다. 전날 키움전에서 통증을 느껴 교체됐고, 재검을 거쳐 복귀 시점을 정할 예정이다. 후반기 4경기 만에 핵심 타자가 빠지며 한화의 전력 공백이 커졌다. 강백호 옆구리 부상으로 1군 이탈

후반기 4경기 만에 한화 핵심 전력 공백

재검 후 복귀 시점 결정 예정

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한화 이글스 강백호가 고질 증세였던 옆구리 부상으로 1군에서 당분간 이탈하게 됐다. 후반기 키움 히어로즈에 1무 3패로 발목 잡힌 한화로서는 후반기 시작부터 암초를 만나게 됐다.한화는 20일 “강백호 선수는 병원 검진 결과 왼쪽 옆구리 외복사근 손상 소견을 받았다. 이에 엔트리에서 제외할 예정이며 추후 재검을 통해 복귀 시점을 결정할 것”이라고 밝혔다. 강백호는 전날 대전 한화생명 볼파크에서 열린 키움 히어로즈전에서 통증을 느끼고 중도에 교체돼 부상이 우려됐는데 결국 현실이 됐다.옆구리 부상은 꾸준히 강백호 괴롭혔던 고질 증세다. KT 위즈에서 뛰던 2023년 포스트시즌을 앞두고 강하게 스윙하다가 다쳐 시즌 아웃됐고 이후에도 여러 번 같은 부상으로 자리를 비웠다.올해 82경기 0.315(314타수 99안타) 23홈런 86타점으로 한화의 대체 불가한 자원으로 활약한 강백호가 후반기 시작 4경기 만에 부상으로 빠지면서 한화로서는 비상에 걸렸다. 시즌 40승 3무 43패로 5위 두산 베어스에 4경기 뒤처진 6위를 달리는 한화는 최근 경기에서 불펜진의 집단 난조, 외국인 투수 교체에 이어 공격의 핵심까지 이탈한 부분을 어떻게 빠르게 메우느냐가 관건이 될 전망이다.이날 삼성 라이온즈 외야수 박승규도 왼쪽 옆구리에 불편감을 느껴 엔트리에서 빠졌다. 짧은 휴식을 마치고 돌아올 예정이다. 삼성에서는 내야수 이해승과 투수 이재익도 함께 말소됐다.LG 트윈스는 최근 타격감이 좋지 않은 내야수 천성호를 1군에서 말소했다. 한화에서는 외야수 이도훈이 빠졌다. SSG 랜더스는 내야수 고명준과 외야수 김성욱, 투수 한두솔이 2군으로 내려갔고 NC 다이노스는 투수 송명기와 최우석, 하준영을 엔트리에서 제외했다.롯데 자이언츠는 외야수 신윤후와 투수 이준서를, KIA 타이거즈는 투수 김시훈과 내야수 엄준현을 말소했다. 키움 히어로즈는 베테랑 외야수 임지열이 2군으로 갔다.