한화 류현진, 한·미 통산 2500K… 한국 투수 첫 대위업

프로야구 전설들 ‘전인미답’ 기록

이미지 확대 한화 이글스의 베테랑 선발 투수 류현진이 19일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 KBO리그 정규시즌 키움 히어로즈와의 경기에서 힘차게 공을 던지고 있다. 류현진은 이날 2회 권혁빈을 상대로 3구 삼진을 뽑아내며 한미 통산 2500탈삼진 대업을 달성했다.

한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스의 베테랑 선발 투수 류현진이 19일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 KBO리그 정규시즌 키움 히어로즈와의 경기에서 힘차게 공을 던지고 있다. 류현진은 이날 2회 권혁빈을 상대로 3구 삼진을 뽑아내며 한미 통산 2500탈삼진 대업을 달성했다.

한화 이글스 제공

세줄 요약 류현진이 키움전에서 삼진 7개를 잡으며 한·미 통산 2506탈삼진을 기록해 한국 투수 첫 2500K 고지를 넘었다. 김현수는 17시즌 연속 100안타로 최다 기록을 새로 썼고, 최정은 11년 연속 20홈런과 통산 1000장타를 달성했다. 류현진, 한·미 통산 2500탈삼진 돌파

김현수, 17시즌 연속 100안타 신기록

최정, 11년 연속 20홈런·1000장타 달성

2026-07-20 B7면

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한국 프로야구에 내로라하는 전설들이 후반기 시작과 함께 나란히 대기록을 써냈다. 한 시즌만의 화려함이 아닌 오랜 시간 정상급 기량을 유지해 전인미답의 기록을 만들면서 꾸준함의 가치를 다시 한번 증명했다.올해 전성기급 성적을 내고 있는 류현진(한화 이글스)은 19일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 키움 히어로즈의 경기에 선발로 등판해 0-1로 뒤진 2회초 무사 1, 3루 위기에서 권혁빈을 상대로 직구만 3개 던져 헛스윙 삼진을 잡아냈다. 한미 통산 2500탈삼진의 대업이 달성된 순간이었다.2006년 4월 12일 서울 잠실구장에서 LG 트윈스를 상대로 데뷔전을 치른 그는 첫 경기부터 삼진 10개를 잡아내며 ‘괴물 투수’의 등장을 알렸다. 그해에만 204개의 탈삼진을 잡아낸 것을 포함해 이날 경기 전까지 한국에서 1565개, 미국에서 934개로 총 2499개의 탈삼진을 기록했다. 이날은 5와 3분의 1 이닝 동안 7개의 삼진을 솎아내 통산 탈삼진을 2506개로 늘렸다.전날에는 동기인 김현수(kt 위즈)가 잠실구장에서 열린 kt와 LG의 맞대결에서 안타 2개를 추가하며 시즌 100안타를 달성했다. 이로써 그는 2008년부터 올해까지 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 활약한 2016~2017년을 제외하고 17시즌 연속 세 자릿수 안타 기록을 완성했다. 기존 양준혁(1993~2008년), 박한이(2001~2016년)가 기록한 16시즌 연속을 넘어선 신기록이다.김현수는 2008년 168안타로 데뷔 첫 한 시즌 세 자릿수 안타를 기록하며 전설의 시작을 알렸다. ‘타격기계’답게 그는 MLB에 다녀온 후에도 안타 생산 능력을 뽐냈다. 복귀 첫해인 2018년 164안타를 쳤고 2020년에는 개인 단일 시즌 최다인 181안타를 때렸다.이번 시즌 100번째 안타는 그의 통산 2632번째 안타이기도 하다. 김현수가 3년 정도 지금의 기량을 유지한다면 통산 3000안타도 가능할 것으로 기대된다.앞서 최정(SSG 랜더스)도 지난 16일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KIA 타이거즈전에서 1-0으로 앞선 5회말 투런포를 날리며 시즌 20호 홈런을 기록했다. 이로써 2016년부터 이어진 역대 최다 연속 20홈런 기록이 11년으로 늘어났다.이 홈런포로 최정은 개인 통산 1000개째 장타도 기록했다. 홈런이 538개, 2루타가 450개, 3루타가 12개다. 장타 1000개는 최형우(삼성 라이온즈)가 지난 5월 31일 역대 1호 기록을 썼고 이번에 최정이 2호 기록을 썼다.최정은 데뷔 시즌인 2005년 5월 21일 현대 유니콘스전에서 프로 첫 홈런을 기록했다. 2021년 10월 19일 KIA전에서 이승엽(467홈런)에 이어 역대 두 번째로 400홈런을 달성했고 2024년 4월 24일 롯데 자이언츠전에서 통산 468호 홈런을 터뜨리며 단독 1위에 올랐다. 지난해 5월 13일 NC 다이노스전에서는 역대 최초의 500홈런도 달성했다. 최정은 “평소 두 자릿수 홈런 기록에 대해 가장 애정이 커서 11년 연속 20홈런 기록도 애정이 간다”면서 “앞으로 후회 없이 치고 싶다”는 각오를 전했다.