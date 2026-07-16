후반기 야호~ 최원준 홈런 ‘쾅’ KT가 웃었다…LG 꺾고 기분 좋은 출발

후반기 개막전서 2회 4점 내며 4-3 승

KT 로건 5이닝 1실점…계투진도 호투

이미지 확대 최원준(KT 위즈)이 16일 서울 잠실구장에서 열린 후반기 첫 경기 LG 트윈스와 KT의 경기에서 2회초 3점 홈런을 때린 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.7.16 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 최원준(KT 위즈)이 16일 서울 잠실구장에서 열린 후반기 첫 경기 LG 트윈스와 KT의 경기에서 2회초 3점 홈런을 때린 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.7.16 뉴스1

이미지 확대 LG 트윈스 외국인 타자 오스틴 딘이 16일 서울 잠실구장에서 후반기 개막전 KT 위즈와 LG의 경기에서 1회말 솔로홈런을 날린 후 세리머니를 선보이고 있다. 2026.7.16 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 LG 트윈스 외국인 타자 오스틴 딘이 16일 서울 잠실구장에서 후반기 개막전 KT 위즈와 LG의 경기에서 1회말 솔로홈런을 날린 후 세리머니를 선보이고 있다. 2026.7.16 뉴스1

세줄 요약 KT가 최원준의 3점 홈런을 앞세워 후반기 개막전에서 LG를 4-3으로 꺾었다. LG가 먼저 앞섰지만 KT가 2회에 경기를 뒤집었고, 로건의 호투와 불펜의 힘으로 승리를 지켰다. 최원준 3점 홈런, 후반기 개막전 승부 결정

KT, LG에 4-3 승리하며 3위 경쟁 추격

로건 호투와 불펜 버티기, 9회 만루 위기 봉쇄

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KT 위즈가 최원준의 홈런포를 앞세워 후반기 개막전에서 LG 트윈스를 잡아내며 기분 좋게 출발했다. 2·3위가 맞붙은 중요한 승부에서 3위 KT가 승리하면서 두 팀의 승차도 2.5경기 차로 줄었다.KT는 16일 서울 잠실구장에서 열린 후반기 개막전에서 2회초 터진 최원준의 3점 홈런 등에 힘입어 LG를 4-3으로 꺾었다. LG 역시 오스틴 딘과 오지환의 홈런포가 터졌지만 각각 1점, 2점 홈런에 그쳐 아쉽게 됐다.지난 3월 개막전 당시의 맞대결을 떠올리게 하는 승부였다. 당시 KT는 LG와의 2연전을 모두 잡아내며 시즌 1위로 출발했다.선취점은 LG가 냈다. LG는 2사 주자 없는 상황에서 들어선 오스틴이 솔로포를 날리며 앞섰다. KT 선발 로건 앨런의 시속 138.6㎞ 커터를 공략해 비거리 137.2m의 큼지막한 홈런을 기록했다. 이 홈런으로 28홈런을 기록하며 김도영(KIA 타이거즈·27개)을 제치고 홈런 단독 1위로 올라섰다.그러나 KT가 곧바로 2회 경기를 뒤집었다. 김상수의 볼넷 출루와 배정대의 2루타로 만든 1사 2, 3루 기회에서 한승택의 적시타로 1점을 따라붙었다. 권동진이 삼진으로 물러났지만 최원준이 LG 선발 앤더스 톨허스트의 시속 136.9㎞ 커터를 노려 우측 담장을 넘기는 비거리 121.6m짜리 홈런을 날렸다. 순식간에 경기가 KT의 4-1 리드로 뒤집혔다.이후에는 점수가 좀처럼 나지 않는 경기가 이어졌다. LG가 3회말 2사 만루의 기회를 잡았지만 문보경이 유격수 뜬공으로 물러난 게 뼈아팠다. KT도 4회말 2사 1, 2루의 기회에서 김현수가 우익수 뜬공으로 물러나며 아쉬움을 삼켰다.LG가 뒤늦게 추격에 나섰다. 8회말 2사에서 박동원이 볼넷으로 출루했고 오지환이 투런포를 날렸다. KT 불펜투수 스기모토 코우키의 시속 137.3㎞ 포크를 공략해 비거리 108.3m를 날았다. 살짝 담장을 넘어간 타구를 샘 힐리어드가 폴짝 뛰어올라 잡는 듯했지만 홈런으로 기록됐다.LG는 9회말 홍창기와 박해민의 연속 안타에 이어 오스틴이 고의사구로 출루하면서 1사 만루의 역전 기회를 잡았다. 그러나 송찬의가 1루수 뜬공으로 물러났고 문보경이 유격수 땅볼로 잡히면서 그대로 KT의 승리로 끝났다.KT 선발 로건은 5이닝 1실점으로 호투했고 이상동, 전용주, 스기모토, 박영현으로 이어진 계투진이 무사히 승리를 지켜냈다. LG는 불펜진이 무실점으로 막았지만 선발 톨허스트가 6이닝 4점으로 무너진 게 아쉬운 패배로 이어졌다.