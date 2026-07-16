역대급 외국인 흉작 SSG…이번엔 에레디아 대체 마드리스 영입

어깨 부상으로 이탈…발 빠르게 영입

2022~2024년 메이저리그 경험 갖춰

“빠른 시일 적응해 활력 불어넣겠다”

이미지 확대 블라이 마드리스. SSG 랜더스 제공 닫기 이미지 확대 보기 블라이 마드리스. SSG 랜더스 제공

세줄 요약 SSG 랜더스가 어깨 부상으로 빠진 기예르모 에레디아의 공백을 최소화하기 위해 블라이 마드리스를 단기 대체 외국인 선수로 영입했다. 마드리스는 트리플A에서 장타력과 선구안을 보여준 코너 외야수 겸 1루수 자원이다. 에레디아 부상 공백 메우기 위한 대체 영입

트리플A 주전급 타자 마드리스 합류 발표

코너 외야·1루수 소화 가능한 장타 자원

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올해 역대급으로 외국인 선수 잔혹사를 쓰고 있는 SSG 랜더스가 기예르모 에레디아의 부상에 따른 단기 대체 외국인 선수로 블라이 마드리스를 영입했다.SSG는 16일 “어깨 부상을 입은 에레디아 선수의 공백을 최소화하기 위해 올 시즌 미국 트리플A에서 주전급 야수로 활약한 마드리스를 영입 대상자로 낙점했다”고 밝혔다. 계약 금액은 10만 달러(약 1억 4800만원)다. 구단 측은 “강한 파워를 바탕으로 콘택트 능력과 선구안을 두루 갖춘 타자”라며 “코너 외야수와 1루수 모두 소화 가능하다”고 소개했다.키 185㎝, 체중 94㎏의 신체조건을 지닌 마드리스는 2017년 9라운드 전체 268순위로 피츠버그 파이리츠에 지명돼 선수 생활을 시작했다. 이후 트리플A에서 통산 73홈런을 터뜨리며 뛰어난 장타력을 입증했고 출루율 0.350으로 안정적인 선구안을 보여줬다. 2022년 빅리그에 데뷔해 3시즌 72경기에서 타율 0.204 2홈런 OPS(출루율+장타율) 0.559를 기록했다.올 시즌에는 세인트루이스 카디널스 산하 트리플A 소속으로 71경기에 출전해 타율 0.277 14홈런 출루율 0.389 장타율 0.519 OPS 0.908로 활약했다. 득점권 타율 0.338 OPS 1.097로 찬스에 강한 모습을 보여줬다. SSG로서는 마드리스가 에레디아의 공백을 채워주기를 기대하고 있다.마드리스는 “SSG의 일원이 돼서 기쁘다”면서 “빠른 시일 내에 리그와 팀에 적응하여 팀 타선에 활력을 불어넣겠다”고 소감을 밝혔다. 마드리스는 이날 선수단에 합류했고 행정 절차가 마무리되는 대로 출전할 예정이다.