2027년부터 사용할 잠실 대체구장, 어떤 모습일까?

세줄 요약 잠실종합운동장 올림픽주경기장에 2027년부터 들어설 대체구장 공사가 속도를 냈다. 그라운드는 거의 완성됐고, 좌우 펜스 95m·중앙 124m로 잠실 특성을 살렸다. 안전 문제로 관중석은 최대 1만8000석 수준이며, LG와 두산은 기존처럼 공간을 나눠 쓰기로 했다. 그라운드 공사 대부분 완료, 7월 마무리 전망

좌우 95m·중앙 124m, 투수 친화성 유지

안전 고려해 최대 1만8000석 규모 설계

이미지 확대 지난 3월 28일(사진 왼쪽)과 11일 드론으로 촬영한 서울 송파구 잠실종합운동장 내 올림픽주경기장. 4개월 여만에 그라운드 모양이 야구장의 다이아몬드 구조로 바뀌고 잔디도 새로 깔렸다. 올림픽주경기장은 2027년부터 잠실야구장 자리에 새 돔구장이 들어서기 전까지 대체야구장으로 사용된다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 지난 3월 28일(사진 왼쪽)과 11일 드론으로 촬영한 서울 송파구 잠실종합운동장 내 올림픽주경기장. 4개월 여만에 그라운드 모양이 야구장의 다이아몬드 구조로 바뀌고 잔디도 새로 깔렸다. 올림픽주경기장은 2027년부터 잠실야구장 자리에 새 돔구장이 들어서기 전까지 대체야구장으로 사용된다. 뉴스1

이미지 확대 잠실종합운동장 내 올림픽주경기장이 잠실야구장의 대체구장으로 변모하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 잠실종합운동장 내 올림픽주경기장이 잠실야구장의 대체구장으로 변모하고 있다. 뉴스1

잠실 스포츠·MICE 복합개발사업의 일부다. 대체구장이 가동되더라도 주변은 온통 공사현장이 된다. 지금의 잠실구장도 철거된 뒤 3만석 규모의 돔구장으로 다시 들어선다. 현재의 지하철 2호선 종합운동장 역 방면도 전면통제된다. 대체구장으로 향하는 출입도로는 봉은사 방면과 신천중 방면 등 두 갈래 뿐이다. 경기 종료후 한꺼번에 밀려나오는 관중들을 안전하게 이동시키려면 입장 관중수를 줄일 수밖에 없었다. 유동인구가 몰릴 경우에 대비해 시뮬레이션을 돌린 결과 1만3000석이 가장 적합했고 1만8000석까지는 흐름에 무리가 없었다.





과 1, 3루 방면으로만 펼쳐지고 3층과 외야 관중석은 운영하지 않는다. 임시로 3층까지 개방할 경우 관중수용 규모는 대폭 늘어난다. 지금은 펜스 뒤쪽으로 특별석을 제외한 관중석은 설치하지 않는다는 것이 기본계획인데 관중석을 확장할 만한 공간은 충분하다.





서울시가 많은 부분을 배려하고 있지만 돔구장으로 이전한 이후 대체구장은 원상복구해야 한다. 건물의 구조에 손을 댈 수는 없고 결국 어느 정도의 불편함은 감수할 수밖에 없다는 얘기다.

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이젠 제법 초록초록한 다이아몬드가 제법 야구장답다.잠실종합운동장 내 올림픽주경기장에서는 2027년부터 잠실야구장을 대체할 임시구장(이하 대체구장) 공사가 일정에 맞춰 착착 진행되고 있다. 지난 6월 직사각형의 축구장 주변을 둘러싼 트랙이 모두 철거되면서 야구장 그라운드 구조로 변경됐다. 최근에는 잔디를 포설하고 더그아웃과 불펜을 설치했다. 그라운드 면만 놓고 보면 90% 정도는 완성됐다. 7월 내에는 그라운드 공사가 끝날 전망이다.잠실구장은 대표적인 투수 친화적 구장이었는데 대체구장 역시 이런 기조를 반영했다. 구장을 사용하는 LG와 두산은 홈구장의 잇점을 극대화하기 위해 수년에 걸쳐 팀빌딩을 해왔기 때문에 하루 아침에 구장 팩터가 획기적으로 바뀌는 것은 재앙에 가까운 일이다. 축구장에 야구장을 들어앉히는 기형적인 구조 속에서도 그것 만큼은 양보할 수 없었던 것으로 보인다.잠실구장은 좌우 펜스까지의 거리가 100m, 중앙까지는 125m 규모인데 대체구장은 좌우 펜스까지 95m, 중앙까지가 124m로 조성된다. 중앙은 거의 동일하지만 홈런이 많이 나오는 좌우는 대폭 짧아졌다. 좌우 거리도 96m까지 최대한 늘려보려 했지만 폴대를 세우기 위한 공간을 마련하려다보니 어쩔 수 없이 1m를 더 당겨야 했다. 그래서 펜스를 더 올려서 가능한 보완이 될 수 있도록 할 예정이다.8월부터는 관중석 위쪽과 주변 공사에 본격적으로 돌입해 12월에는 마무리한다는 계획이다. 내부 인테리어 공사는 내년 1~2월 중에 끝날 것으로 보이는데 1월 초에 임시사용허가가 떨어지면 이주할 수 있는 준비는 사실상 끝이다.언뜻 이해가 되지 않는 부분은 주경기장은 6만석 이상의 매머드급 경기장으로 야구장에 비해 훨씬 규모가 큰데 대체구장은 최대 1만8000석 규모로 만들어진다는 점이다. 이는 공간이 부족해서가 아니라 안전상의 문제를 고려한 결과다.대체구장 공사는 2023년부터 서울시 도시기반시설본부가 총괄해서 진행하고 있는다만 공사 진척 상황에 따라 다른 통로가 확보되거나 관중 동선을 분산시킬 수 있는 기발한 해결책이 등장한다면 관중석을 늘릴 수 있는 여지는 충분하다. 관중석에 답이 있다. 관중석은 본부석대체구장 역시 LG, 두산 두 구단이 함께 사용하기 때문에 사무공간과 실내연습장, 라커룸은 지금과 똑같은 방식으로 나누기로 양 구단이 합의했다. LG가 3루측, 두산이 1루측이다.