“200안타 꿈이 아니다… 후반기 목표는 무엇보다 우승”

오버페이 논란 잠재운 kt 최원준

이미지 확대 최원준. KT 위즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 최원준. KT 위즈 제공

세줄 요약 kt 최원준이 타율 0.363으로 전반기 수위타자에 오르고 안타도 116개로 2위를 기록했다. FA 계약 비판을 뒤집고 가성비 선수로 평가받는 가운데 200안타 가능성까지 거론되지만, 본인은 개인 기록보다 후반기 팀 우승을 더 큰 목표로 두고 있다. 타율 0.363, 전반기 수위타자 등극

안타 116개, 200안타 기대감 확산

후반기 목표는 개인 기록보다 우승

2026-07-15 B7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“이렇게까지 좋은 성적은 저도 예상 못했습니다.”올해 프로야구에서 화제의 주인공을 꼽으라면 최원준(kt 위즈)이 빠지지 않는다. 타율 1위(0.363)로 수위타자에 올랐고 안타 역시 빅터 레이예스(롯데 자이언츠·117개)에 딱 1개 모자란 2위(116개)다. 각종 지표만 봐도 전반기 ‘깜짝 신데렐라’라는 표현이 아깝지 않다.최원준이 지난해 시즌이 끝나고 자유계약선수(FA)로 kt와 4년 최대 48억원의 계약을 맺었을 때만 해도 ‘오버페이’란 비판이 쏟아졌다. 하지만 지금은 오히려 ‘가성비 FA’로 평가받는다. FA를 앞둔 지난해 시즌 도중 KIA 타이거즈에서 NC 다이노스로 트레이드됐고 시즌 타율도 0.242로 뚝 떨어지는 등 우여곡절이 많았지만 성공적인 FA 계약 이후 마음을 다잡으며 완전히 만개했다.최원준은 14일 전화 인터뷰에서 “올 시즌을 앞두고 열심히 준비했다. 마음 한편에는 내가 가진 능력을 잘 발휘할 수 있을 것이란 생각이 있었는데 기대보다 더 잘 마무리한 것 같다”고 웃었다. 그는 “구단의 믿음에 증명해야겠다고 생각했다”면서 “팬들이 지금은 ‘싸게 왔다’고 해주시니 기분이 좋다”고 웃었다.올해 타격 페이스가 워낙 좋다 보니 아마추어 시절부터 꿈에 그렸던 200안타도 보이는 상황이다. kt가 61경기를 남겨둔 상황에서 산술적으로 206안타까지 가능하다는 계산이 나온다. 최원준은 “이야기가 나오는 것만으로도 기쁘다”면서도 “의식하기보다는 할 수 있는 것에 집중하려고 한다”고 말했다. 시즌 개막 전 목표로 밝혔던 3할 타율, 150안타, OPS(출루율+장타율) 8할은 지금의 경기력이라면 거뜬한 상황이다.누구보다 훌륭하게 시즌을 치르며 생애 첫 올스타에도 뽑혔지만 최원준은 팀이 3위로 전반기를 마친 게 마음에 걸린다고 했다. 그는 “후반기 목표는 무엇보다 우승”이라고 강조했다. 최근 허리 부상으로 지명타자로만 나간 것이 미안했다며 “﻿다른 선수들을 위해 지명타자로 안 나가는 게 목표”라고 덧붙였다.