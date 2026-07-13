삼성 성적 단속할 ‘텍사스 보안관’ 떴다…“우승이 나의 임무”

지난 11일 합류…빅리그 132경기 소화

오러클린 대신 영입하며 우승 퍼즐 맞춰

“기대치 높은 것 안다 미래가 기다려져”

이미지 확대 삼성 라이온즈의 새 외국인 투수 크리스 페덱이 12일 구단 유튜브를 통해 팬들에게 인사를 전하고 있다. 삼성 라이온즈 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 삼성 라이온즈의 새 외국인 투수 크리스 페덱이 12일 구단 유튜브를 통해 팬들에게 인사를 전하고 있다. 삼성 라이온즈 유튜브

페덱은 2019년 샌디에이고 파드리스 유니폼을 입고 빅리그에 데뷔했다. 2021년에는 당시 샌디에이고 소속이었던 김하성(애틀랜타 브레이브스)과 한솥밥을 먹기도 했다.

이후 그는 미네소타 트윈스, 디트로이트 타이거스, 마이애미 말린스, 신시내티 레즈, 텍사스 레인저스 등을 거쳐 삼성에 합류했다.

메이저리그 통산 132경기 32승 43패 1세이브 평균자책점 4.83을 기록했고 마이너리그에서는 통산 40경기 13승 7패 평균자책점 1.92의 빼어난 성적을 남겼다. 기록에서 알 수 있듯 커리어 대부분을 메이저리그에서 보낸 선수다. 132경기 중 선발로 나선 경기가 119번인 선발 자원이다.

메이저리그든 한국이든 일본이든 어느 곳에 있든 선수라면 누구나 승리를 열망한다”면서 “현재 삼성의 성적과 팀 분위기를 살펴보니 상위권인 데다 역사도 깊은 팀이더라”고 말했다.

삼성 라이온즈의 새 외국인 투수 크리스 페덱. 삼성 라이온즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성 라이온즈의 새 외국인 투수 크리스 페덱. 삼성 라이온즈 제공

또한 “저 개인적으로 새로운 도전을 원했고 현재 승리를 향해 달리고 있는 팀에 기여하며 힘을 보태고 싶었다”면서 “앞으로의 몇 달이 정말 기다려진다”는 말로 멋진 활약을 예고했다.

세줄 요약 삼성 라이온즈 새 외국인 투수 크리스 페덱이 구단 유튜브에서 합류 소감과 우승 각오를 전했다. 그는 텍사스 출신이라 보안관 별명으로 불린다며 팬 기대를 잘 알고 있고, 후반기 팀의 우승 목표에 작은 힘이라도 보태고 싶다고 했다. 삼성, 새 외국인 투수 크리스 페덱 영입

페덱, 우승 목표에 힘 보태겠다는 각오

텍사스 보안관 별명과 팬 기대 언급

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삼성 라이온즈 새 외국인 투수 크리스 페덱이 올 시즌 삼성의 우승에 일조하겠다는 각오를 드러냈다.페덱은 12일 구단 유튜브 채널을 통해 팬들에게 자기소개와 함께 시즌 다짐, 인사를 전했다. 페덱은 “삼성에 합류하게 돼서 매우 기쁘고 영광”이라며 “팀이 전반기 1위로 마무리했는데 제가 후반기에도 힘을 보태 팀의 우승 목표를 달성하는 데 작은 힘이라도 되고 싶다”고 밝혔다.삼성은 올해 대체 외국인 선수로 뛰었던 잭 오러클린과의 정식 계약 대신 페덱을 영입하기로 했다고 11일 전했다.페덱은 팀에 합류하기 전 한국을 경험했던 선수들로부터 삼성에 대해 들었다며 “이번 합류가 매우 기대된다”고 전했다. 그는 “보안관 모자를 쓰고 인터뷰에 응한 그는 “보시는 바와 같이 저는 텍사스 출신이라서 보안관이라는 별명으로 불리기도 한다”면서 “텍사스 카우보이 문화를 대표하는 선수로서 자부심을 갖고 있다”고 소개했다. 그러면서 “팬분들이 정말 열정적이고 분위기도 뜨겁다고 들었다. 그만큼 기대치가 높다는 것을 잘 알고 있고 경기장에서 최선을 다해 팬분들을 기쁘게 하고 우승을 안겨드리는 것이 임무”라고 강조했다.페덱은 지금까지 국내 무대에서 활약했던 외국인 투수들 가운데서도 손꼽힐 만한 거물이다. 최근까지도 메이저리그 선발 마운드의 한 축을 맡고 있었다. 키 196㎝, 몸무게 98㎏의 건장한 체격을 갖춘 데다 아직 30세로 나이도 젊다.전반기 마지막 시리즈에서 LG 트윈스를 잡아내고 선두에 오른 삼성으로서는 페덱의 영입으로 한층 더 무서운 전력을 갖추게 됐다. 페덱이 아리엘 후라도와 함께 막강한 원투펀치를 구성한다면 삼성으로서도 12년 만의 우승에 한 걸음 더 다가설 수 있을 전망이다.