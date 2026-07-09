안현민 홈런 날아갔다…폭우 쏟아진 수원 경기 우천 취소

1시간 46분 기다림 끝에 취소 결정

이미지 확대 9일 경기 수원케이티위즈파크에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기 도중 굵은 비가 내리자 구장 관계자들이 대형 방수포를 깔고 있다. 2026.7.9 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 9일 경기 수원케이티위즈파크에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기 도중 굵은 비가 내리자 구장 관계자들이 대형 방수포를 깔고 있다. 2026.7.9 류재민 기자

세줄 요약 수원케이티위즈파크에서 열린 KT와 키움의 전반기 마지막 경기가 폭우로 중단된 뒤 우천 취소됐다. KT는 3회말 안현민의 비거리 123.8m 홈런으로 3-0까지 앞섰지만, 1시간 46분 뒤 노게임이 선언됐다. 경기는 추후 재편성된다. 폭우로 KT-키움전 4회말 우천 취소

안현민 시즌 5호 홈런, 기록 삭제

KT 전반기 3위 마감, 키움 29승

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전국에 강한 비가 내린 가운데 KT 위즈와 키움 히어로즈의 전반기 마지막 맞대결이 우천으로 취소됐다.9일 경기 수원케이티위즈파크에서 열린 KT와 키움의 경기는 이날 경기장에 내린 비로 4회말 KT 공격 상황에서 중단됐다. 7시 45분부터 중단된 이후 비가 점점 강해지며 대형 방수포까지 등장했으나 이후 소강상태에 접어들면서 방수포를 걷어내고 경기 재개를 준비했다.그러나 다시 빗방울이 굵어졌고 결국 심판진은 1시간 46분이 지난 9시 31분을 기해 우천 취소를 선언했다.KT로서는 아쉬운 결과였다. 이날 경기는 KT가 3-0으로 앞서 있었기 때문이다. KT는 3회말 권동진의 3루타와 최원준의 중견수 희생플라이로 먼저 득점했고 김현수의 안타에 이어 안현민의 홈런포가 터지며 순식간에 3-0으로 달아났다. 안현민은 키움 선발 하영민의 시속 125㎞ 스위퍼를 공략해 가운데 담장을 넘기는 비거리 123.8m짜리 홈런을 터뜨렸다.복귀 후 맹타를 휘두르며 시즌 5호 홈런이 나왔지만 결국 안현민의 기록도 우천 취소와 함께 삭제됐다. KT는 이로써 전반기를 47승 1무 35패(3위)로 마무리하게 됐다. 10개 구단 마지막으로 30승 고지에 도전했던 키움은 29승 1무 57패로 전반기를 마감했다.노게임 선언된 이날 경기는 추후 편성된다.