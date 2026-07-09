롯데 타선이 35안타 21득점 실화?…화끈해진 거인군단, 5할 승률 보인다

시즌 초반 타선 부진 딛고 180도 변신

꼴찌 처졌다가 급격한 상승세로 전환

승패마진 -6…후반기 다크호스 주목

이미지 확대 롯데 자이언츠 선수들이 8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA 타이거즈의 경기에서 승리한 후 함께 모여 기념사진을 찍고 있다. 2026.7.8 롯데 자이언츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데 자이언츠 선수들이 8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA 타이거즈의 경기에서 승리한 후 함께 모여 기념사진을 찍고 있다. 2026.7.8 롯데 자이언츠 제공

롯데는 8일 부산 사직구장에서 열린 KIA 타이거즈와 경기에서 11-3으로 대승했다. 전날 10-2 승리에 이어 연이틀 크게 이겼다. 이로써 롯데는 38승2무44패(8위)로 5할 승률 승패마진을 -6으로 줄였고 KIA는 4연패에 빠지며 44승2무39패(4위)가 됐다. 두 팀의 승차는 5.5경기다.

이미지 확대 롯데 자이언츠 선수들이 8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA 타이거즈의 경기에서 승리한 후 함께 모여 팬들에게 인사하고 있다. 2026.7.8 롯데 자이언츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데 자이언츠 선수들이 8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA 타이거즈의 경기에서 승리한 후 함께 모여 팬들에게 인사하고 있다. 2026.7.8 롯데 자이언츠 제공

세줄 요약 롯데가 KIA를 상대로 연이틀 대승을 거두며 2경기 35안타 21득점을 기록했다. 시즌 내내 약점이던 타선이 폭발했고, 마운드도 안정감을 보이며 5할 승률까지 승패마진을 크게 줄였다. 롯데, KIA 상대로 연이틀 대승

2경기 35안타 21득점 폭발

타선 회복과 5할 승률 접근

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

롯데 자이언츠는 올해 타격 부진을 대표하는 팀이었다. 한때 리그 선발 평균자책점 1위의 탄탄한 투수력을 갖추고도 물방망이 타선 때문에 고전했다. 투타 불균형 속에 꼴찌까지 추락하던 때가 있었다.그러던 롯데가 달라졌다. 지더라도 점수는 무조건 낸다. 그리고 전반기 마지막 시리즈에서는 2경기 도합 35안타 21득점을 폭발시키며 180도 달라진 모습을 보여줬다.전날 18안타를 몰아쳤던 롯데는 이날도 17안타를 때려내며 KIA 마운드를 맹폭했다. KIA가 약한 선발을 낸 게 아니라 제임스 네일을 내고도 두들겨 맞았다. 네일은 롯데 타선을 당해내지 못하고 3과3분의1이닝 7피안타 5실점으로 무너졌다.타선이 폭발하는 사이 마운드에서는 나균안이 건실한 투구로 시즌 5승째를 거뒀다. 나균안은 5와3분의2이닝 7피안타 2실점으로 호투했고 현도훈, 이이무라 쇼타, 이민석, 김강현으로 이어진 불펜진이 단 1점만 내주며 승리를 지켰다.전날에는 엘빈 로드리게스가 7이닝 3피안타 1실점으로 호투했고 마찬가지로 타선이 폭발하며 직전 등판에서 7이닝 1실점으로 호투한 KIA 선발 김태형을 무너뜨렸다. 2연승의 내용이 보통의 2연승과는 결이 달랐다.최근 롯데의 경기를 보면 후반기 반등에 대한 기대감을 품을 만한 경기력을 보여주고 있다. 6월 초반까지만 해도 한화 이글스에 시리즈를 모두 내주는 등 부진을 벗어나지 못했지만 지난달 16일 SSG 랜더스전부터 본격적으로 살아나고 있다. 당시부터 4연속 위닝 시리즈에 힘입어 6월 성적을 12승 1무 12패로 5할 승률을 맞췄고 무엇보다 무득점 경기가 단 2차례 불과했던 점도 고무적이었다.전반기 막판 일정이 상위권 팀과의 대결이라 험난할 것으로 예상됐지만 선두 LG 트윈스와 3위 KT 위즈, 4위 KIA를 상대로 모두 위닝시리즈로 장식하며 전반기 막판 가장 무서운 팀이 됐다. SSG전을 시작으로 7번의 시리즈 중 6번이 위닝시리즈였다.반등이 시작될 무렵 김태형 롯데 감독은 “이제 치고 올라가야 할 타이밍이다. 지금이 우리 베스트 전력”이라고 밝힌 바 있다. 그리고 김 감독의 말이 현실이 되고 있다.SSG전부터 롯데는 평균자책점이 3.25(1위)로 막강한 마운드의 힘을 자랑했다. 이 기간 99득점(4위), 185안타(4위)로 타선도 살아난 모습을 보여주면서 극심했던 투타 불균형도 옛말이 되고 있다.지난달 롯데가 꼴찌로 처졌을 때 성적은 24승 1무 39패였다. 5할 승률까지 승패마진이 -15라는 엄청난 부진에 빠졌지만 어느덧 5할 승률이 눈에 보이는 수준까지 왔다. 롯데가 전반기 마지막 경기마저 잡아낸다면 후반기 가장 강력한 다크호스가 될 수 있다는 전망이 나온다.