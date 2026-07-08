궁여지책? 신의 한 수!

프로야구 마운드 구한 외인 투수들

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

세줄 요약 LG는 160㎞ 강속구의 리오스를 불펜 핵심으로 세워 마운드를 완성했고, 롯데는 무명 이이무라가 7월 3경기 무실점 행진으로 필승조를 강화했다. 두산은 단기 대체로 온 벤자민이 꾸준한 QS로 정식 계약을 따냈다. LG 리오스, 160㎞ 강속구로 불펜 핵심 안착

롯데 이이무라, 7월 3경기 무안타 무사사구

두산 벤자민, 단기 대체서 정식 계약 승격

2026-07-08 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로야구 정규시즌에서 외국인 선수의 부상은 감독들의 수명을 단축하는 가장 큰 변수다. 짧게는 대체선수를 물색해 공백을 메우지만 부상이 길어질 경우 완전 교체로 이어지기도 한다. 하지만 시즌 중반 해외 리그도 한창인데 대체 자원이 마땅치 않아 울며 겨자 먹기가 되는 경우도 허다하다. 그런데 올 시즌 LG 트윈스, 롯데 자이언츠, 두산 베어스의 선택은 달랐다.LG는 6일 기준 선두를 질주하고 있지만 위기가 없었던 것은 아니다. 1선발 요니 치리노스가 시작부터 삐걱댔다. 고민은 깊었으나 시장엔 마땅한 선발 자원이 눈에 띄지 않았다. 그때 LG의 레이더망에 약셀 리오스가 걸렸다. 불펜 요원이지만 160㎞대의 강속구를 뿌리는 투수는 매력적이었다. 마침 장현식의 선발 전환도 순조롭게 진행되던 터였다. LG 프런트는 과감하게 결단을 내렸다.첫 등판부터 강렬했다. 무시무시한 강속구를 뿌려대며 단숨에 불펜의 핵심으로 자리 잡았다. 셋업맨 장현식이 빠져나간 뒷문 공백이 깨끗하게 지워지면서 LG 마운드는 선발-중간-마무리로 이어지는 완벽한 진용을 구축하게 됐다. 리오스가 LG 마운드를 완성하는 마지막 퍼즐이 된 셈이다.롯데 역시 아시아쿼터 코야마 마사야를 교체하는 과정에서 난항을 겪었다. 대체 카드가 마땅치 않자 롯데 프런트는 대만 독립리그까지 샅샅이 뒤져 프로 경력이 전혀 없는 일본인 투수 이이무라 쇼타를 영입했다.첫 등판은 실망스러웠다. 그러나 김태형 롯데 감독은 묻지도 따지지도 않고 합격점을 줬다. 그는 “공은 괜찮다. 보고받은 것보다 구속도 더 나오고 무엇보다 자기 공을 던지고 있다. 스트리이크존 상하를 잘 이용하면 훨씬 좋아질 것”이라고 평가했다. 결과는 김 감독이 호언장담한 그대로였다. 이이무라는 7월 이후 출전한 3경기에서는 안타와 4사구를 단 한 개도 내주지 않는 퍼펙트 행진을 이어가고 있다. 이이무라의 가세로 최준용-김원중으로 이어지는 필승계투조가 완성되면서 롯데의 뒷문은 한층 단단해졌다.두산의 웨스 벤자민은 어깨 견갑근 손상으로 일찌감치 전열에서 이탈한 크리스 플렉센의 빈자리를 메우기 위한 임시방편이었다. 6주 단기 대체 선수 신분으로 한국 땅을 밟았지만 7일까지 14차례 선발 등판해 8번이나 퀄리티스타트(6이닝 이상 3자책 이하)를 기록하는 꾸준함을 선보이며 정식 계약까지 따냈다. 비록 타선 지원이 따르지 않아 4승에 그쳤지만 무너질 뻔했던 선발 로테이션의 버팀목 구실을 톡톡히 해낸 일등공신이라는 점은 부인할 수 없다.