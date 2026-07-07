‘궁여지책’이 ‘신의 한 수’로...마운드 구한 외인 투수들

세줄 요약 LG, 롯데, 두산이 부상과 부진으로 흔들린 외국인 투수 자리를 급히 메웠는데, 그 선택이 오히려 마운드를 살리는 해법이 됐다. 리오스는 LG 불펜의 핵심이 됐고, 이이무라는 롯데 뒷문을 단단하게 했다. 벤자민도 두산 선발진의 버팀목으로 자리 잡았다. 외국인 투수 부상, 대체 카드가 변수 해소

LG 리오스, 롯데 이이무라, 두산 벤자민 활약

세 팀 모두 마운드 재편에 성공한 사례

이미지 확대 LG의 새 외국인투수 약셀 리오스가 지난 4일 한화전에서 힘차게 공을 뿌리고 있다. 이날 리오스는 KBO리그에서 두 번째 세이브를 건졌다. LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG의 새 외국인투수 약셀 리오스가 지난 4일 한화전에서 힘차게 공을 뿌리고 있다. 이날 리오스는 KBO리그에서 두 번째 세이브를 건졌다. LG 트윈스 제공

이미지 확대 LG 약셀 리오스가 4일 한화와의 홈경기에서 역투하고 있다. LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 약셀 리오스가 4일 한화와의 홈경기에서 역투하고 있다. LG 트윈스 제공

이미지 확대 롯데 자이언츠의 아시아쿼터 투수 이이무라 쇼타(오른쪽)가 지난 1일 두산전에서 승리를 따낸 뒤 포수 박재엽과 하이파이브를 나누고 있다. 롯데 자이언츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데 자이언츠의 아시아쿼터 투수 이이무라 쇼타(오른쪽)가 지난 1일 두산전에서 승리를 따낸 뒤 포수 박재엽과 하이파이브를 나누고 있다. 롯데 자이언츠 제공

이미지 확대 두산 베어스의 웨스 벤자민이 지난달 19일 LG 트윈스와의 잠실 맞대결에서 선발 등판해 마운드를 지키고 있다. 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 베어스의 웨스 벤자민이 지난달 19일 LG 트윈스와의 잠실 맞대결에서 선발 등판해 마운드를 지키고 있다. 두산 베어스 제공

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페넌트레이스 운영을 하는 동안 최대의 변수 가운데 하나로 꼽히는 것이 바로 외국인선수들의 부상이다. 짧게는 대체선수를 물색해 공백을 메워야 하고 부상이 길어질 경우 완전히 교체를 해야한다. 그러나 이미 해외 리그도 한창 시즌을 치르고 있기 때문에 데려올 수 있는 자원이 한정적일 수밖에 없다. ‘최선’은 언감생심이고 ‘차선’, ‘차차선’으로 선택지가 좁혀지면서 울며 겨자 먹기로 선수를 골라야 하는 경우가 허다하다. 그러나 올시즌 LG 트윈스, 롯데 자이언츠, 두산 베어스가 내린 어쩔 수 없는 선택은 오히려 위기의 마운드를 구한 ‘신의 한 수’로 돌아왔다.LG 트윈스는 6일 기준 선두를 질주하고 있지만 위기가 없었던 것은 아니다. 1선발 요니 치리노스가 시작부터 삐걱댔다. 또다른 선발요원 손주영과 마무리 유영찬까지 줄부상을 당했다. 아시아쿼터 라클란 웰스가 다행히 선발 한 자리를 무난히 메웠고 복귀한 손주영을 마무리로 돌려 뒷문을 단속했으나 치리노스의 부진은 여전했다. 그러나 시장엔 마땅한 선발 자원이 눈에 띄지 않았다.그때 LG의 레이더망에 악셀 리오스가 걸렸다. 불펜 요원이지만 160km대의 강속구를 뿌리는 투수는 매력적이었다. 마침 장현식의 선발 전환도 순조롭게 진행되던 터였다. LG 프런트는 과감하게 결단을 내렸다.첫 등판부터 강렬했다. 무시무시한 강속구를 뿌려대며 단숨에 불펜의 핵심으로 자리잡았다. 셋업맨 장현식이 빠져나간 뒷문 공백이 깨끗하게 지워지면서 LG 마운드는 선발-중간-마무리로 이어지는 완벽한 진용을 구축하게 됐다. 리오스가 LG의 마운드를 완성하는 마지막 퍼즐이 된 셈이다.염경엽 LG 감독은 부상 이력이 있는 리오스를 보호하기 위해 연투를 철저히 자제시키는 등 특별 관리 모드에 돌입하며 그를 시즌 끝까지 요긴하게 활용하겠다는 구상을 밝혔다.롯데 역시 아시아쿼터 코야마 마사야를 교체하는 과정에서 난항을 겪었다. 대체 카드가 마땅치 않자 롯데 프런트는 대만 독립리그까지 샅샅이 뒤져 프로 경력이 전무한 일본인 투수 이이무라 쇼타를 영입했다.첫 등판은 실망스러웠다. 지난달 27일 LG와의 홈경기에서 1이닝도 채우지 못한채 2안타와 볼넷 1개를 내주며 3실점하며 패전을 떠안았다. 그러나 김태형 롯데 감독은 묻지도 따지지도 않고 합격점을 줬다. 김 감독은 “공은 괜찮다. 보고 받은 것보다 구속도 더 나오고 무엇보다 자기 공을 던지고 있다. 스트리이크존 상하를 잘 이용하면 훨씬 좋아질 것”이라고 평가했다.결과는 김 감독이 호언장담한 그대로였다. 이이무라는 6일 기준 5경기에서 1승 1패 2홀드 평균자책점 7.50을 기록했다. 언뜻 보잘 것 없는 기록이지만 7월 이후 출전한 3경기에서는 안타와 4사구를 단 한 개도 내주지 않는 퍼펙트 행진을 이어가고 있다.이이무라의 가세로 최준용-김원중으로 이어지는 필승계투조가 완성되면서 롯데의 뒷문은 한층 단단해졌다.두산 베어스는 올시즌을 앞두고 총액 100만 달러(약 15억원)의 거금을 들여 크리스 플렉센을 영입했다. 그러나 그는 두 번째 등판에서 어깨 견갑근 손상을 입어 일찌감치 전열에서 이탈했다. 해외리그에서 영입가능한 선발 투수 리스트 중 가장 합리적인 선택이 바로 검증된 웨스 벤자민이었다. 벤자민은 그렇게 6주 단기 대체 선수 신분으로 한국 땅을 밟았지만 실력으로 자신의 가치를 증명하며 결국 정직원(정식 계약) 승격이라는 결실을 맺었다.벤자민은 13차례 선발 등판해 8번이나 퀄리티스타트(6이닝 이상 3자책 이하)를 기록하는 꾸준함을 선보였다. 비록 타선 지원이 따르지 않아 4승에 그쳤지만 무너질 뻔했던 선발 로테이션의 버팀목 구실을 톡톡히 해낸 일등공신이라는 점은 부인할 수 없다.