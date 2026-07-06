“목표는 3할-30홈런-100타점”…‘천재타자’ 강백호의 진화는 계속된다

역대급 페이스로 커리어 하이 도전

홈런 경쟁 가세…“30개 치고 싶다”

FA 첫 해 명품 성적 내며 가치 증명

“아직 어리니까 매년 성장하고 싶다”

이미지 확대 한화 이글스 강백호가 3일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화의 경기에서 6회초 0-0의 균형을 깨는 솔로포를 날린 뒤 세리머니를 선보이고 있다. 2026.7.3 한화 이글스 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 강백호가 3일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화의 경기에서 6회초 0-0의 균형을 깨는 솔로포를 날린 뒤 세리머니를 선보이고 있다. 2026.7.3 한화 이글스 제공

올해 자유계약선수(FA)로 4년 최대 100억원에 한화에 합류한 만큼 의미 있는 성적을 남기고 싶은 마음이 크다.

강백호는

“홈런 30개를 못 쳐봐서 30개는 쳐보고 싶다.

홈런 30개, 3할, 100타점이 가장 큰 목표”라며 “FA 첫해에 좋은 시즌을 보내고 싶다”는 욕심을 드러냈다.

계약 당시만 해도 수비 활용도가 떨어진다는 이유로 의문 부호가 붙었지만 현재 성적만 놓고 보면 논쟁이 필요 없을 정도로 타석에서 보여주는 가치가 엄청나다. ‘100억원도 착한 가격’이라는 이야기가 벌써 나온다.

이미지 확대 한화 이글스 강백호가 3일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화의 경기가 끝나고 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.7.3 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 강백호가 3일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화의 경기가 끝나고 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.7.3 류재민 기자

개인적으로 여러 우여곡절과 부침을 겪으면서 더 성장했고 그것이 성적으로 이어지고 있다. 강백호는 “예전보다 실력이나 멘털적으로 더 나은 선수가 됐다고 생각한다”면서 “어려운 시즌들도 몇 번 보내다 보니 어떤 상황에서 어떻게 해야 하는지 그런 것도 많이 배웠고, 지금도 조금씩 성장해 나가고 있는 것 같다”고 밝혔다.

제가 아직 나이도 어리고, 다치지만 않으면 선수 생활이 길다고 생각한다”면서 “앞으로 커리어 하이를 매년 쓸 수 있는, 기대가 되는 선수가 되고 싶다”는 포부를 전했다.

세줄 요약 강백호가 한화 이적 첫해에 타율 0.320, 23홈런, 85타점을 기록하며 3할·30홈런·100타점 목표를 향해 달렸다. 7월 들어서는 4경기 4홈런으로 폭발했고, LG전 멀티홈런과 희생플라이로 팀 승리를 이끌며 타선의 중심으로 자리했다. 한화 이적 첫해 강백호, 타선 중심으로 맹활약

타율 0.320·23홈런·85타점, 목표 향한 질주

30홈런·3할·100타점, FA 첫해 개인 목표 제시

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3할은 세 번 해봤다. 100타점도 한 번은 해봤다. 그런데 30홈런이 없었다. ‘천재타자’ 강백호(한화 이글스)가 지난 시즌을 돌아보며 못내 아쉬워한 이유다.올해는 그 모든 걸 한꺼번에 바라보고 있다. 강백호는 6일 기준 타율 0.320(9위) 23홈런(3위) 85타점(1위)을 기록 중이다. 7월 4경기에서만 타율 0.571(14타수 8안타) 4홈런 8타점으로 페이스가 심상치 않다. 특히 지난 3일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스전에서는 4타수 2안타(2홈런) 4타점 2득점의 원맨쇼로 팀의 8-1 승리를 이끌었다.타율은 아직 시즌이 진행 중이니 끝까지 봐야겠지만 홈런과 타점은 이미 이것만으로도 충분히 잘했다고 평가받을 성적이다. 놀라운 것은 아직 전반기를 마치지 않은 상태에서 이런 성적이 나왔다는 점이다.오스틴 딘(LG 트윈스·27개)과 김도영(KIA 타이거즈·26개)의 홈런왕 경쟁에 강백호도 가세한 분위기가 됐지만 강백호는 “저는 홈런을 많이 치는 선수가 아니다”라며 “그 선수들이 훨씬 홈런 잘 친다. 겸손이 아니라 진짜로 저보다 잘 친다”고 말했다.홈런왕 욕심은 없지만 대신 간절히 바라는 것은 데뷔 첫 30홈런이다. 데뷔 시즌인 2018년 29홈런을 기록했지만 이후 그보다 많이 친 시즌이 없다.여러 기록 중에 타점의 가치를 가장 높게 여기는 것도 그의 성장을 보여주는 지표 중 하나다. 강백호는 “타점은 저 혼자서 할 수 없는 영역”이라며 “우리 선수들이 출루도 잘해주고 누상에서 잘 흔들면서 저에게 많은 기회를 줬기 때문에 만들 수 있었다고 생각한다”고 말했다. 멀티홈런을 때린 3일 LG전에서도 강백호는 홈런보다 8회초 2-0으로 달아나는 희생플라이를 쳤을 때 진심으로 더 기뻐했다. 승부처에서 1~2점만 더 나면 승리할 수 있을 것이라는 확신이 있었고 그의 예측대로 한화는 강백호의 타점을 시작으로 8회초에만 5점을 내며 승리를 가져왔다.누구보다 수비 연습을 열심히 하면서도 지명타자로만 나서고 있지만 강백호는 고민하거나 아쉬워하는 대신 “제 역할에 맞춰 어디가 됐든 최선을 다할 수 있으면 거기에서 최선을 다할 것”이라며 “매 경기 이기게끔, 도움이 되게끔 준비하고 있다”고 말했다. 강백호가 중심 타선에서 제 역할을 하면서 다른 타자들까지 같이 힘을 내고 있다.이보다 잘할 수 있을까 싶지만 강백호는 앞으로도 매년 더 좋은 모습을 보여주고 싶은 마음이 크다. 강백호는 “