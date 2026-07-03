김도영·오스틴 진검승부 가린다 ‘올스타 홈런 더비’ 명단 발표

KBO 8명 출전선수 공개…10일 대결

KIA 타이거즈 김도영(왼쪽)과 LG 트윈스 오스틴 딘. KIA 타이거즈·LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 김도영(왼쪽)과 LG 트윈스 오스틴 딘. KIA 타이거즈·LG 트윈스 제공

세줄 요약 KBO가 2026 올스타전 홈런 더비 출전 명단을 발표했다. 김도영과 오스틴 딘이 팬 투표 최다 득표를 기록하며 홈런왕 경쟁의 연장선에서 맞붙는다. 양의지, 박준순, 강백호 등도 출전하고, 대회는 올스타전 전날 예선 5아웃·결승 7아웃 방식으로 열린다. 김도영·오스틴, 홈런왕 경쟁 속 더비 격돌

팬 투표 상위 8명 출전, 명단 확정 발표

올스타전 전날 예선 5아웃·결승 7아웃 진행

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올 시즌 뜨거운 홈런왕 경쟁을 펼치고 있는 김도영(KIA 타이거즈)과 오스틴 딘(LG 트윈스)이 프로야구 올스타전 홈런 더비에서 진검승부를 펼친다.한국야구위원회(KBO)는 3일 “지난달 29일 기준 올 시즌 홈런 9개 이상을 기록한 올스타전 출전 선수 12명 가운데 팬 투표 득표수 상위 8명이 2026 KBO 올스타전 컴투스프로야구 홈런 더비에 출전한다”고 밝혔다.팬 투표는 지난달 30일부터 이달 2일까지 KBO 홈페이지와 KBO 공식 애플리케이션을 통해 진행됐다. 지난 2일 경기까지 홈런 26개를 터뜨린 김도영은 2만 6731표를 받아 최다 득표를 얻었고 27개로 리그 선두를 달리는 오스틴은 1만 7889표를 얻었다. 올해 하루 이틀 간격으로 홈런왕 1위 자리를 바꿀 정도로 경쟁이 치열한 만큼 두 선수의 자존심 대결에 관심이 쏠린다.두산 베어스 양의지(2만 1530표)와 박준순(1만 8170표), 한화 이글스 강백호(1만 6863표), 문현빈(1만 2705표), 허인서(1만 2318표), NC 다이노스 김주원(1만 2446표)도 함께 홈런 더비에 나선다.올해 홈런 더비는 올스타전 하루 전인 10일 열린다. 정해진 아웃카운트가 소진될 때까지 타격한 뒤 1분간 ‘컴프야 피버타임’ 동안 추가 타격을 이어가는 방식으로 진행된다. 아웃카운트는 예선 5아웃, 결승 7아웃이다.우승자는 트로피와 상금 1000만원, 삼성 비스포크 인공지능(AI) 에어드레서를 받는다. 준우승 선수에게는 트로피와 상금 300만원이 주어지고, 최장 비거리 홈런을 친 선수에겐 LG 퓨리케어 AI 360º 공기청정기 플러스가 제공된다.